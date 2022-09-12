《刺客教條》真人影集合作Netflix 串流平台也將出同名遊戲

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聯合新聞網／ 楊又肇

除了正式宣布《刺客教條：幻象》推出消息，Ubisoft在Ubisoft Forward發表會中同時宣布，《刺客教條：維京紀元》在推出後的第二年裡，將繼續為玩家帶來更新和令人興奮的內容，其中包含未來幾個月內將推出的「最終篇章」免費任務，將讓埃沃爾與一些關鍵人物重逢，包括一些有影響力的歷史人物，而從今天開始，《刺客教條：維京紀元》也將提供特別獎勵。

此外，Ubisoft也宣布將推出代號「RED」和代號 「HEXE」的兩款高畫質旗艦遊戲，都將與代號「INFINITY」的遊戲作品密切相關，另外將推出代號「JADE」的3A級手機遊戲，以及與Netflix再次合作的《刺客教條》衍生內容。

• 「刺客教條：代號 RED」是繼《刺客教條：幻象》之後的下一款旗艦作品，也是《刺客教條》開放世界角色扮演遊戲的未來。這款作品由製作《刺客教條：奧德賽》的 Ubisoft 魁北克工作室開發，並由 Jonathan Dumont 擔任創意總監。在這款作品裡，玩家將能探索期待已久的《刺客教條》遊戲設定：封建時代的日本及忍者傳奇。

• 「刺客教條：代號 HEXE」是繼代號「RED」之後的下一款旗艦作品。這款作品由《刺客教條》系列的誕生地 Ubisoft 蒙特婁工作室開發，並由 Clint Hocking 擔任創意總監。

• 「刺客教條：代號 INFINITY」是將透過不同類型的體驗串連起眾多系列作品和玩家，包括已推出的《刺客教條》遊戲和接下來要推出的作品：未來的兩款高畫質旗艦遊戲代號 「RED」和代號 「HEXE」。代號「INFINITY」將讓多人遊戲以獨樹一格的形式在《刺客教條》系列中回歸。

• 「刺客教條：代號 JADE」是以古中國為背景的 3A 級行動平台角色扮演動作冒險遊戲。玩家將能創建自己的角色，探索中國首批刺客的故事。這是一款免費遊玩的遊戲。

• 《刺客教條》真人影集系列，是由Ubisoft Film & Television 與 Netflix 攜手打造，改編自融合壯闊史詩和各種類型內容的超高人氣電玩遊戲系列。然而，合作並沒有就此打住，Netflix 還將合作開發一款在其平台上獨家提供的《刺客教條》遊戲。

《刺客教條》執行製作人Marc-Alexis Côté表示：「藉由慶祝《刺客教條》系列 15 週年，我們不僅想向我們的玩家和品牌幕後推手致敬，也想和我們的粉絲分享我們對《刺客教條》未來發展的雄心壯志。我們正設法擴展《刺客教條》宇宙，並會繼續提供迷人且身臨其境的體驗。我們還有很多很多的故事要講，我們希望歷史能成為每個人的遊樂場。」

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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