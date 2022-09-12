Ubisoft《刺客教條：幻象》2023年推出 跑酷匿蹤暗殺玩法再現

在Ubisoft Forward發表會中，Ubisoft宣佈《刺客教條：幻象》將於2023年於全球市場推出，同時也宣布在《刺客教條》系列作品中，將接續推出代號「RED」與「HEXE」的兩款高畫質旗艦遊戲，並且與代號「INFINITY」的《刺客教條》系列作品密切相關。

《刺客教條：幻象》由曾經製作《刺客教條：維京紀元》擴充內容「德魯伊之怒」的Ubisoft波爾多工作室開發，將帶玩家前進壯觀的九世紀巴格達，體驗其黃金時代，並且將以劇情推動呈現動作冒險遊戲玩法，其中包含耐人尋味的成長故事情節、富有魅力的主角角色設定，以及雄偉的開放城市，並且強調跑酷、匿蹤和暗殺的現代化傳承玩法。

玩家將化身為新英雄貝辛姆，他是有著神秘過去的非凡街頭盜賊，並且加入阿拉穆特 (Alamut)的無形者陣營，展開追尋答案的旅程。

《刺客教條：幻象》是對《刺客教條》系列致敬之作，尤其是對第一款《刺客教條》作品致上最高敬意，在宣佈這款遊戲的消息同時，還播放了一支電影式揭露預告片，原創音樂更是由《刺客教條：幻象》音樂作曲家Brendan Angelides編寫，而貝辛姆的導師蘿瑄 (Roshan)將由獲得艾美獎女演員Shohreh Aghdashloo配音。

《刺客教條：幻象》將在Xbox Series X | S、Xbox One、PlayStation 5、PlayStation 4及Windows PC (Epic Games Store、Ubisoft Store)平台推出，另外也將透過亞馬遜串流遊戲服務Luna提供使用，而玩家亦可透過訂閱Ubisoft+遊玩。

《刺客教條：幻象》資深內容總監Stéphane Boudon表示：「在該系列遊戲15週年之際，我們想為玩家和我們社群帶來一點特別的。《刺客教條：幻象》是對該系列遊戲致敬之作，尤其是對初代作品致上最敬意。我們將為《刺客教條》的著名遊戲體驗注入現代化的玩法，並且深入探究無形者的儀式與信念，我們相信無論是老玩家或新玩家都會很期待能快一點玩到。」

此外，Ubisoft 也宣布《刺客教條：幻象》將推出豪華版和典藏版：

• 豪華版：包括主遊戲程式、數位藝術圖集和原聲帶，以及內含靈感源自波斯王子的服裝、老鷹、坐騎外觀、武器和更多內容的豪華組合包。

• 典藏版：包括豪華版的全部內容，外加高品質貝辛姆公仔 (32公分)、採用粉絲票選設計的獨家SteelBook鐵盒、一本迷你藝術圖集、一枚貝辛姆胸針複製品、一張巴格達地圖，以及遊戲原聲帶精選輯。

• 預購《刺客教條：幻象》的玩家將在遊戲推出時獲得「四十大盜」獎勵任務，玩家將在這個任務中揭開阿里巴巴傳奇洞穴的神秘面紗。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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