漫威《Marvel World of Heroes》AR遊戲 自當超級英雄、最快2023年登場

Niantic宣布將與漫威 (Marvel)合作，計畫在2023年推出一款擴增實境手機遊戲，並且將以《Marvel World of Heroes》為稱。

依照說明，玩家在此款手機遊戲將可扮演各類英雄角色，並且能自訂英雄身分，除了可在熟悉街道上打擊犯罪，更可完成各類任務，並且阻止反派角色入侵防護區域。

除了能與好友共同組隊，玩家亦可與漫威中登場的蜘蛛人、美國隊長、金剛狼等角色組隊，另外也能透過持續遊玩升級個人角色，並且增加更多裝備。

目前Niantic將先針對特定地區開放beta測試，正式版本則預計在2023年推出，而玩家已經可以預先透過事前登錄頁面登記個人資料。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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