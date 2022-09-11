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搶先Disney+推出！Netflix廣告低價版方案 傳11月登場

聯合新聞網／ 楊又肇

相關消息透露，Netflix以廣告支撐播放成本的低價訂閱方案將在11月推出，將比競爭對手迪士尼Disney+服務提早約1個月推出。

在此之前，以廣告支撐播放成本的Netflix服務透露將於今年底或明年初推出，而Disney+以廣告支撐播放成本的低價位訂閱方案則確定在12月8日推出。

若依照市場傳聞指稱，Netflix以廣告支撐播放成本的低價位訂閱方案將於11月推出，意味將提前爭取更多市場訂閱用戶，避免迪士尼搶走太多串流影音服務市佔。

目前Netflix已經開始要求廣告業者在9月底前提供相關內容安排規劃，藉此讓低價位訂閱方案被使用時，可以透過合適廣告內容增加營收。

依照先前說明，Netflix確定與微軟合作廣告技術，藉此讓廣告內容能以最佳化形式曝光。

不過，相比Google、亞馬遜等長期經營廣告業務業者，雖然Netflix與微軟合作廣告技術，但是在廣告內容呈現，目前似乎無法讓廣告業者感到滿意，除了指稱Netflix收取過多費用，甚至也位提供廣告露出效益，以及可接觸受眾相關資訊。

從相關消息顯示，Netflix預期在今年底將可透過低價訂閱方案吸引超過50萬名新訂閱用戶，並且持續吸引更多人加入使用Netflix。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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