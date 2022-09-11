YT也能「學東西」！明年起增收費網路課程 老師有望線上「教課」？
Google說明將從明年開始在YouTube增加收費網路課程內容，讓可以提供具有深度、有系統教學內容的創作者增加更多變現獲利管道。
創作者可以依照個人設定以免費形式，或是額外收費方式提供觀看，而在使用者觀看過程將不會有其他廣告內容干擾，甚至創作者還能透過線上測試等互動與使用者進行互動。
而推出此項功能，Google表示在YouTube上高達93%使用者是為了蒐集資訊，並且學習更多知識，因此認為可以透過此趨勢增加更多服務發展可能性。
此次推出的「Player for Education」功能，將會先在美國與韓國測試，預計在明年推出，讓創作者能藉此提供更有深度且具系統化的教學內容，並且提供無廣告干擾，以及可在背景播放使用模式。
在內容部分，Google更計畫與美國知名教育機構合作，其中包含互動學習影音內容業者EDpuzzle、普渡大學等。
實際上，目前已經有不少創作者、教育機構已經透過YouTube提供教學內容影片，並且透過廣告內容增加營收。而Google此次推出此項功能，預期也是希望能藉由此趨勢增加更多YouTube獲利機會。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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