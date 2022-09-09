LINE太胖超佔手機記憶體好困擾？ 網教方法幫APP減肥

現在隨著應用程式更新項目繁多，手機的記憶體空間也越加不足，尤其很多人使用的通訊軟體LINE更是可高達6G，但日前有網友分享方法，可輕鬆幫應用程式「減肥」，讓網友大讚「你是民族的救星！感謝分享」

一名網友在PTT分享，他使用的手機是iPhone 11，原本應用程式佔了記憶體6.83G，但減肥後只剩下334MB。原PO指出，只要先把Line中不需要的聊天室刪一刪，等弄好再加回去，接著用iTunes完整備份一次，避免突發狀況，然後再用iMazinge的管理應用程式抽Line的檔案出來，將抽出的Line.imazingapp改Line.zip。

接著使用「7zip打開」，尋找想要留存的資料夾，或刪除不必要的檔案，原PO強調「要有耐心，C 開頭的資料夾是群組聊天，U 開頭的是個人聊天室」，都處理好之後把Line.zip改回Line.imazingapp，最後用iMazing的管理應用程式將Line.imazingapp丟回手機，就大功告成了。原PO特別提醒「iPhone上顯示回復備份時選『不要回復備份』」。

手忙腳亂七步驟：1.不需要的聊天室刪一刪2.用iTunes完整備份3.iMazinge的管理應用程式抽Line的檔案4.使用「7zip打開」，尋找想要留存的資料夾5.Line.zip改回Line.imazingapp6.用iMazing的管理應用程式將Line.imazingapp丟回手機

網友看完後，大讚「太強了！感謝分享」、「感謝分享」、「我的LINE肥到25G，之前試過備份聊天記錄，然後去裡面按卸載，現在已經變成2G」、「推詳細！之前搞了很久」、「LINE真的肥很快，特別是群組每天在傳影片跟照片時，我換機還要再減一次，到時候嘗試你的方法」、「你是民族的救星！感謝分享」。

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