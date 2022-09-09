Sony以《Firewall Ultra》詮釋PlayStation VR2可對應遊戲體驗
Sony在公布諸多PlayStation VR2資訊後，稍早藉由First Contact Entertainment打造新作《Firewall Ultra》，詮釋PlayStation VR2可對應遊戲體驗。
過去曾打造虛擬現實第一人稱射擊遊戲《Firewall Zero Hour》的First Contact Entertainment，此次接續打造的《Firewall Ultra》，同樣是鎖定第一人稱多人射擊遊戲，並且針對PlayStation VR2打造。
《Firewall Ultra》的故事時間，設定在《Firewall Zero Hour》的5年後，玩家熟悉的傭兵和場景都已經過改良。由於PlayStation VR2能以4K HDR呈現畫面，因此First Contact Entertainment徹底重製所有的角色模型，地圖也進行全面翻新，添加全新區域和不同於以往的質感效果。
另外，《Firewall Ultra》更運用到PlayStation VR2 Sense技術對應新功能，例如眼動追蹤，讓玩家能透過PlayStation VR2頭戴裝置內建攝影機，直覺式地切換武器以及開啟遊戲顯示儀板。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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