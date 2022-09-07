Instagram未好好處理青少年隱私數據 Meta遭愛爾蘭政府裁罰4.05億歐元

愛爾蘭數據隱私監管機構稍早以處理青少年隱私數據不當為由，針對Meta處以4.05億歐元 (約4.03億美元)罰款。

此項罰款是基於Meta旗下Instagram服務未能妥善保護青少年隱私數據，而相關調查則是起於2020年，當時愛爾蘭數據隱私監管機構質疑Instagram允許店家獲取13歲至17歲青少年隱私數據，其中包含與帳號關聯的電子郵件與電話號碼。

而Meta對此回應表示將對此裁決進行上訴，同時也強調已經在1年多前更新服務運作模式，並且加入更多隱私保護機制。不過，愛爾蘭數據隱私監管機構調查發現，在Instagram服務設計中，開放青少年用戶申請使用帳號，除非手動將帳號公開狀態調整為「私人」，否則預設狀態都會被設置為「公開」。

目前此筆罰款成為Meta至今為止在歐盟境內，因違反一般資料保護規範 (GDPR)所面臨最高罰款，去年9月則是因為WhatsApp在2018年被認定違反一般資料保護規範，因此遭歐盟裁罰2.25億歐元 (約2.24億美元)。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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