快訊

MLB／張育成寫大聯盟百安里程碑 旅美9年成台灣打者第一人

都怪年輕人不喝酒？日本政府矛盾的飲酒促銷法

Instagram未好好處理青少年隱私數據 Meta遭愛爾蘭政府裁罰4.05億歐元

聯合新聞網／ 楊又肇

愛爾蘭數據隱私監管機構稍早以處理青少年隱私數據不當為由，針對Meta處以4.05億歐元 (約4.03億美元)罰款。

此項罰款是基於Meta旗下Instagram服務未能妥善保護青少年隱私數據，而相關調查則是起於2020年，當時愛爾蘭數據隱私監管機構質疑Instagram允許店家獲取13歲至17歲青少年隱私數據，其中包含與帳號關聯的電子郵件與電話號碼。

而Meta對此回應表示將對此裁決進行上訴，同時也強調已經在1年多前更新服務運作模式，並且加入更多隱私保護機制。不過，愛爾蘭數據隱私監管機構調查發現，在Instagram服務設計中，開放青少年用戶申請使用帳號，除非手動將帳號公開狀態調整為「私人」，否則預設狀態都會被設置為「公開」。

目前此筆罰款成為Meta至今為止在歐盟境內，因違反一般資料保護規範 (GDPR)所面臨最高罰款，去年9月則是因為WhatsApp在2018年被認定違反一般資料保護規範，因此遭歐盟裁罰2.25億歐元 (約2.24億美元)。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

愛爾蘭 Instagram

延伸閱讀

《蒼蘭訣》虞書欣少女肌這樣養！用清水洗臉、囤開架面膜... 其中一個保養項目讓肌膚澎嫩感更明顯

你相信嗎？Meta員工爆 祖克柏頭像改了40次才造就「元宇宙美學」

北中南7家古著挖寶勝地：小香迷必須朝聖這、二手精品實在太燒

IG不當處理兒少用戶個資 愛爾蘭當局重罰4億歐元

相關新聞

你相信嗎？Meta員工爆 祖克柏頭像改了40次才造就「元宇宙美學」

臉書創辦人祖克柏上個月在社群平台上分享自己的元宇宙自拍照，引起網友質疑「元宇宙美學」讓人不敢恭維。而近日Meta員工在LinkedIn上揭露設計祖克柏頭像的背後秘辛，更爆料光是修改他的頭像就高達40次。

我要為你做做飯！機器人開煮每日500碗 這家全自動餐廳吸客

近幾年來，國外有不少新創業者開設機器人餐廳，但多數餐廳的結果是不了了之。然而有幾位史丹佛大學校友合作，在美國舊金山 Mission Bay 的 SPARK Social 戶外美食廣場開設全自動餐廳 Mezli ，利用機器人煮出地中海穀物餐盒（Mediterranean Grain Bowl），不僅價格可以比競爭對手更低，不需要廚師每天就能製作 500 碗餐點。

跟抓猴神器說再見！Snap要裁員 台灣愛用的「冰棒」Zenly也將暫停營運

社交軟體Snapchat的母公司Snap日前證實將裁員20%，由於Snapchat面臨競爭壓力且上季虧損擴大近3倍、達4.22億美元，Snap執行長史匹格（Evan Spiegel）宣布「縮減團隊規模

成人網站Pornhub官方IG被無預警刪除 1300萬粉絲一下子全沒了

成人網站Pornhub在Instagram（以下簡稱IG）擁有1300萬粉絲，分享超過6200篇貼文，但其IG帳號卻遭到官方無預警刪除，目前仍未見帳號復原。 根據《紐約每日新聞》報導，IG刪除P

元宇宙夢連親姊都看衰！祖克柏每早起床都「感覺肚子被揍一拳」

臉書（Facebook）母公司Meta不惜改名、砸入百億美元開發元宇宙，不過最新卻傳出，旗下VR平台Horizon部門副總裁夏馬（Vivek Sharma）要走人，讓外界越來越質疑，元宇宙真的能實現嗎？

傳迪士尼將比照亞馬遜Prime會員服務 推出涵蓋更多服務的訂閱方案

華爾街日報報導指稱，迪士尼可能仿照亞馬遜推出Prime會員服務模式，將推出涵蓋串流影音服務，以及迪士尼旗下遊樂園設施、商品等項目的會員方案。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。