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我要為你做做飯！機器人開煮每日500碗 這家全自動餐廳吸客

聯合新聞網／ 三嘻行動哇 Yipee!
圖片及資料來源：sfstandard
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近幾年來，國外有不少新創業者開設機器人餐廳，但多數餐廳的結果是不了了之。然而有幾位史丹佛大學校友合作，在美國舊金山 Mission Bay 的 SPARK Social 戶外美食廣場開設全自動餐廳 Mezli ，利用機器人煮出地中海穀物餐盒（Mediterranean Grain Bowl），不僅價格可以比競爭對手更低，不需要廚師每天就能製作 500 碗餐點。

據外媒報導，Mezli 是 CEO Alex Kolchinski 和兩位同學的發想，顧客只要透過在電子螢幕上點選想要吃的餐點之後，內部機器就會自動運轉組合選擇的穀物進行加熱，最後只要開啟放著餐點的玻璃箱就能品嚐了。

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雖然有自動化設備能快速供餐，但是食物料理本身才是重點，因此 Mezli 聘請高級餐廳廚師 Eric Minnich 烹調穀物和配菜，也需要員工協助清潔機器和裝載食物。

不過，就過去機器人餐廳的經驗來看，多數餐廳都是失敗收場，像是舊金山市中心開設了 Eatsa 藜麥餐盒餐廳因為沒有付租金而倒閉，機器人披薩店 Zume 在進行募資之後也不了了之，以機器人手臂製作拿鐵的 Cafe X 最終也是不成功。

但 Alex Kolchinski 認為，透過自動化能降低成本，以更便宜的價格提供高品質的食物，並讓員工能更有效率地提供服務。至於 Mezli 是否會成功，可能還需要一段時間。

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《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

餐廳 舊金山 地中海

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