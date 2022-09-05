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跟抓猴神器說再見！Snap要裁員 台灣愛用的「冰棒」Zenly也將暫停營運

聯合新聞網／ 綜合報導
被譽為抓猴神器的「冰棒」Zenly面臨被關閉的命運。 圖擷自AppStore
被譽為抓猴神器的「冰棒」Zenly面臨被關閉的命運。 圖擷自AppStore

社交軟體Snapchat的母公司Snap日前證實將裁員20%，由於Snapchat面臨競爭壓力且上季虧損擴大近3倍、達4.22億美元，Snap執行長史匹格（Evan Spiegel）宣布「縮減團隊規模2成」。Snap團隊縮減規模間接影響旗下部分產品停止營運，其中在台灣被譽為「抓猴神器」的冰棒（Zenly）應用程式也面臨被關閉的命運。

史匹格在官網發出一封員工信，除了上述提到的裁員20%之外，為避免虧損持續擴大，公司也將調整營運業務，決定停止Snap Originals、Minis、Games和Pixy等領域的投資，也將逐步關閉獨立應用程式Zenly和Voisey。

不過，史匹格在信中並未提出確切關閉應用程式的時間，因此也有人認為未來還是有繼續營運的可能性。

Zenly應用程式LOGO為彩色冰棒，因此台灣網友以「冰棒」稱呼。這款APP擁有強大功能，不只可以隨時查看好友定位，連移動速度、手機電量都能檢視，吸引大批使用愛好者，且不少夫妻情侶會把它的定位功能當作「抓猴神器」，是一款在台灣相當知名的APP。

Snapchat APP 裁員 情侶

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