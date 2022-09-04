元宇宙夢連親姊都看衰！祖克柏每早起床都「感覺肚子被揍一拳」

摘要 1. Meta元宇宙再遇挑戰。先前祖克柏的超普通虛擬分身自拍被嘲笑，現在旗下VR平台一位助攻推出三大元宇宙應用程式的高管也離職。 2. 祖克柏接受Podcast主持人羅根（Joe Rogan）專訪，揭露自己背負龐大壓力。因為跑步沒辦法把注意力轉離工作，所以轉尋求綜合格鬥、柔術等運動紓壓。 3. 祖克柏的親姐姐蘭迪認為，Web3.0正處於一片混亂之中，各個元宇宙又被困在自己的圍牆花園內。下一世代網路的可能樣貌，是介於Web2.0與3.0之間的「Web 2.7」。

臉書（Facebook）母公司Meta不惜改名、砸入百億美元開發元宇宙，不過最新卻傳出，旗下VR平台Horizon部門副總裁夏馬（Vivek Sharma）要走人，讓外界越來越質疑，元宇宙真的能實現嗎？

夏馬作為元宇宙開發大將，上任短短1年內，便助攻Meta推出三大應用程式，分別是負責遠距會議與協作的Horizon Workrooms、演唱會等虛擬活動的Horizon Venues、以及社交平台Horizon Worlds。

但Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）可謂蠟燭多頭燒。先前才因為貼出一張平淡無奇的虛擬分身自拍，引來大眾無情嘲笑。《紐約時報》記者諷刺：「Meta去年花了逾百億美元，但照片看起來甚至比2008年的Wii還糟，真是令人不解。」

得力助手離開，再加上短影音TikTok強勢進逼、Instagram與臉書形象低落等挑戰，其實都為祖克柏帶來巨大壓力。以往總是避開流行文化媒體的他，罕見接受知名Podcast主持人羅根（Joe Rogan）專訪，除了宣傳元宇宙，也吐露心聲。

當Meta老闆壓力大！醒來像肚子被揍一拳

與另一位科技巨頭馬斯克（Elon Musk）不同，祖克柏不允許自己過於放鬆、吸大麻或做出任何可能導致Meta股價大跌的滑稽行為；相反，他與羅根冷靜、熱切地討論著運動如何幫自己紓壓。

他說，每天至少要進行兩小時身體鍛鍊，因為早上醒來都會有一百萬條訊息等著他處理，而且通常不是好事，「每天醒來，都像是肚子被揍了一拳；所以我需要重新調整自己，要更有效率，而不是為此備感壓力。」

祖克柏還喜歡衝浪、綜合格鬥和柔術，可是他已經放棄跑步了，只因為「跑步會讓自己想很多」，沒辦法把注意力轉離工作。

另外，面對元宇宙未來，他認為，開發中的AR和VR技術能幫助人們離開「價值觀不合」的大城市；不受地點侷限、瞬間傳送（teleport），並能創造更多工作機會，「想像一下，如果不用為了經濟機會而迫使自己搬到不存有自己價值觀的城市，會有多棒。」

而Meta下一個大動作，將在10月發布更新版的Quest頭戴設備，可追蹤人體臉部表情，虛擬化身在虛擬世界因此能進行「眼神交流」。放眼未來，祖克柏的目標是，讓頭戴設備再進化成容易穿戴的VR眼鏡，屆時幾乎所有娛樂活動都不用再是實體。

元宇宙前景混沌，但有兩大行業最有望受惠

然而，儘管祖克柏無比看好元宇宙，自家人卻反而比較「誠實」。《CNBC》報導，他的親姐姐蘭迪（Randi Zuckerberg）曾任臉書發言人與行銷總監，認為Web3.0正處於一片混亂之中，各個元宇宙又被困在自己的圍牆花園（walled garden）內。

她舉例，「我現在在Decentraland，我兒子在Fortnite，另一個兒子在Roblox。很棒，我們都在元宇宙，但跟對方根本沒互動。」換言之，用戶無法跨平台使用資產。

因此，一個具有互用性（interoperability）的系統將能釋放Web3.0潛力。可是，目前還沒有任何一間元宇宙企業願意放棄、或分享控制權，所以很難走向主流。

用戶保護也是一大問題。蘭迪解釋，資產太容易被騙，解方或許是「中心化」——仰賴銀行系統專家與現在的Web2.0，提供Web3.0「保護層」。下一世代網路最後的樣貌，可能是介於兩者之間的「Web 2.7」，既有中心化以保障安全，又能將資產與人一起轉移到任何站點。

不過，雖然元宇宙才剛起步，前景混沌未明，蘭迪最後仍指出，有兩大行業在元宇宙很有機會，分別是「房地產」和「教育與訓練」——元宇宙中若存有稀缺性，那前著會很有價值，後者則受惠於遠距新時代，將成培訓遠距員工技能再升級的關鍵。

就算祖克柏看似握有十足信心，視元宇宙為人類未來，卻無法忽視眼前的重重挑戰，而他走的每一步，都將受到世人放大檢視。

資料來源：Fortune、CNN、CNBC、Indy100、People Magazine

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