傳迪士尼將比照亞馬遜Prime會員服務 推出涵蓋更多服務的訂閱方案
華爾街日報報導指稱，迪士尼可能仿照亞馬遜推出Prime會員服務模式，將推出涵蓋串流影音服務，以及迪士尼旗下遊樂園設施、商品等項目的會員方案。
除了參考亞馬遜的Prime會員方案，迪士尼也曾參考諸如蘋果推出Apple One等同時涵蓋多項服務的訂閱使用模式。
不過，目前此項計畫仍處於初期討論階段，包含具體服務模式、計畫方式，以及預計推行時間，目前都還沒有定案。而迪士尼方面，目前並未對此傳聞做任何回應。
實際上，迪士尼過去就曾針對粉絲用戶推出會員方案，例如以每年繳納99.99美元至129.99美元價格的「D23官方粉絲俱樂部」會員方案，即可讓粉絲用戶參與會員限定活動、購買限定商品。
在近年受到疫情影響，迪士尼雖然在Disney+串流影音服務獲得顯著成功，但目前仍處於虧損情況，預計要在2024年之後才會轉虧為盈，而遊樂園業務營收雖然目前有回溫狀況，但先前也造成不少虧損，使得迪士尼必須構思更多獲利方式填補虧損。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
📢 【快報】iPhone 14來囉！9/8蘋果發表會 5大類新品預測曝...這款台灣恐非首發
📢 靜音沒用了！LINE更新這1功能 網崩潰狂被騷擾「老闆最開心」
📢 對有錢人不藏私「保證先拿到」！豪奢版iPhone 14 Pro螢幕真的長這樣
📢 他問大尺寸iPhone怎麼「單手快轉影片」？網友整個歪樓:想幹嘛
📢 【周報】你會說「卸載」嗎？PS VR2恐變PS5魔王大禮包？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言