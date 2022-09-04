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傳迪士尼將比照亞馬遜Prime會員服務 推出涵蓋更多服務的訂閱方案

聯合新聞網／ 楊又肇

華爾街日報報導指稱迪士尼可能仿照亞馬遜推出Prime會員服務模式，將推出涵蓋串流影音服務，以及迪士尼旗下遊樂園設施、商品等項目的會員方案。

除了參考亞馬遜的Prime會員方案，迪士尼也曾參考諸如蘋果推出Apple One等同時涵蓋多項服務的訂閱使用模式。

不過，目前此項計畫仍處於初期討論階段，包含具體服務模式、計畫方式，以及預計推行時間，目前都還沒有定案。而迪士尼方面，目前並未對此傳聞做任何回應。

實際上，迪士尼過去就曾針對粉絲用戶推出會員方案，例如以每年繳納99.99美元至129.99美元價格的「D23官方粉絲俱樂部」會員方案，即可讓粉絲用戶參與會員限定活動、購買限定商品。

在近年受到疫情影響，迪士尼雖然在Disney+串流影音服務獲得顯著成功，但目前仍處於虧損情況，預計要在2024年之後才會轉虧為盈，而遊樂園業務營收雖然目前有回溫狀況，但先前也造成不少虧損，使得迪士尼必須構思更多獲利方式填補虧損。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

迪士尼 遊樂園

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