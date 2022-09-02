Meta成立新團隊 研究Facebook、Instagram及WhatsApp發展付費功能可能

Meta近期向內部員工寄發郵件表示，目前正成立全新產品團隊，計畫研究Facebook、Instagram及WhatsApp發展付費功能的可能性。

此團隊將由Meta過去研究負責人Pratiti Raychoudhury帶領，並且將以「新商業化體驗」為稱，將構思更多可吸引使用者付費使用的功能、體驗項目，或是全新產品。

不過，Meta目前並未透露具體細節，但強調不會推出讓使用者付費關閉廣告的功能。此團隊上級主管、Meta商業化項目副總裁John Hegeman表示，未來Meta依然著重廣告業務營收，但會透過全新付費項目爭取更多營收機會。

John Hegeman認為，付費內容短期內不會成為Meta主要營收項目，但確實能創造全新業務發展機會。

例如近期Instagram便宣佈創作者可透過訂閱方式向付費觀眾提供原創內容，而WhatsApp也已經開放企業用戶向付費用戶發送特定資訊，至於Facebook在很早之前就已經提供點數購買，藉此用於遊戲或特定內容，而接下來可能會構思更多不同付費內容，藉此吸引使用者付費使用。

類似做法，Google目前也已經在YouTube增加付費會員機制，而TikTok也已經開始推行付費內容觀看項目，Twitter也推出付費使用的Super Follows功能，甚至更多線上社群平台都已經推出讓觀眾付費使用內容，讓內容創作者能藉此獲利，而社群平台業者也能從中收取分潤。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦