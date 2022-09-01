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FB、IG將要付費使用？ Meta新部門擬新增「付費訂閱制」

聯合新聞網／ 綜合報導
近日傳出Meta正在建立新部門，研擬為Facebook、Instagram以及WhatsApp建置相關付費功能。（路透）
近日傳出Meta正在建立新部門，研擬為Facebook、Instagram以及WhatsApp建置相關付費功能。（路透）

社群媒體已經是現代人不可或缺的一部份，對於台灣人來說，FacebookInstagram更是幾乎天天都要使用的社群網站，然而近日卻傳出Meta正在建立新部門，研擬為Facebook、Instagram以及WhatsApp建置相關付費功能，Meta副總裁也拒絕詳細說明相關付費功能。

根據外媒《The Verge》報導，Meta公司上週發給員工內部的訊息顯示，目前正在建構一個新部門，且其似乎正為旗下的Facebook、Instagram以及WhatsApp建構可能需要付費的功能。

報導指出，到目前為止Meta的收益大多透過廣告，然而因Apple先前的新政策，使得iOS用戶可以不被追蹤其喜好，導致廣告效益低落，Meta疑似就因此研擬出新的相關對策，這個部門也是Meta首次在社群軟體內首次建置付費功能。

Facebook、Instagram以及WhatsApp目前擁有數十億用戶，若要建置相關功能，恐怕將產生巨大影響。然而Meta負責監管營收的副總裁John Hegeman表示，Meta仍將致力於發展廣告業務，且並沒有打算關閉廣告的計畫，然而針對付費功能，則是拒絕詳細說明。

John Hegeman也表示，他們確實看到了人們願意為新型態產品、特色和體驗選擇付費的機會。他也表示，從長遠來看，Meta認為付費功能將會成為其業務中越來越有意義的一部分，在五年內，確實可以改變現狀並產生顯著的影響。

然而在社群軟體的發展中，訂閱付費功能並非Meta首創。該報導也提到，TikTok也已經在測試創作者付費訂閱制，Twitter也已經向其用戶中的Super Follows收費，Discord的收入更完全來自於其部分用戶的訂閱功能，Telegram和Snapchat也陸續在今年增加了解鎖付費功能，社群媒體正在悄悄地發生變化。

Instagram 社群媒體 廣告 Facebook

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