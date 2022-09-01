《最後生還者 一部曲》PS5版強化遊戲場景 末日求生Fu更濃厚了
針對PlayStation 5平台重新打造的《最後生還者 一部曲》，主要強化重建遊戲場景、劇情張力，並且加入全新遊玩方式，甚至增加輔助遊玩功能，讓更多玩家可以輕易遊玩，筆者此次搶先體驗遊戲內容，藉此觀看重新打造版本與2013年6月14日在PlayStation 3平台推出版本有什麼樣的差異。
配合PlayStation 5效能重新打造
依照先前說明，《最後生還者 一部曲》將以早先推行版本為基礎，並且針對PlayStation 5運算效能重新詮釋，其中加入以原生4K穩定30fps或動態60fps形式呈現，同時支援DualSense控制器的觸覺回饋、扳機力度回饋，以及3D音效，讓玩家可以在遊戲中進一步感受拉弓時的張弦力道，以及在喬爾配戴防毒面具時的呼吸聲。
而在人物與背景建模部分也均重新打造，包含透過新版人工智慧與動態捕捉技術，將使遊戲角色動作更加擬真，並且利用PlayStation 5算力呈現更真實物理反應效果，甚至可呈現以子彈擊碎環境物體、牆壁等情境。
增加全新遊玩方式
至於在遊玩體驗部分，除了收錄《最後生還者》單人模式，以及包含前傳章節《拋諸腦後》的完整故事，更新增全新快速通關模式，讓玩家可挑戰快速通關，甚至可選擇是否開啟永久死亡設定的「永久死亡」模式，一旦操作角色在遊玩過程死亡，就會結束遊玩。
遊戲輔助功能
至於日前透露的遊戲輔助功能，則是針對弱視、色盲、聽障，以及肢體有障礙的玩家打造，標榜能透過各類輔助功能，以無障礙形式遊玩。
實際遊玩體驗
整體故事內容並未做太大調整，主要是針對畫面張力表現，以及許多視覺上的感受進行強化，同時也讓人物角色動作、表情呈現變得更加擬真，另外也加入更多呼應後續故事劇情的細節，例如喬爾在後續一直配戴的故障手錶，其實是在故事一開始面臨事故時損壞，而此次重製版本在一開始就將此細節加入。
其他部分，則是將遊戲場景中的火焰燃燒、牆壁崩壞等細節做得更細膩，甚至角色被槍枝擊中時的噴血量、場景中的植披量也都大幅增加，並且將光影、水漬、爆炸等多種真實物理表現做得更到位，更增加場景中可被破壞物品，就連向建築內投擲爆炸物後，窗戶上的玻璃也會因為爆炸震動而被吹飛。
另一方面，相較早期受限PlayStation 3平台運算能力，在過場動畫轉換至玩家可操作遊玩部分之間，其實會有等待資料讀取的情況，同時為了方便而將中間片段省略，在重製版本則會借助PlayStation 5運算能力加入原本應有的銜接動畫，並且讓玩家可以直接看完過場動畫後，直接接續遊玩，使整體視覺變得更加流暢。
小結
從整個遊玩感受來看，《最後生還者 一部曲》藉由PlayStation 5運算效能提升畫面表現張力，同時也配合DualSense控制器的觸覺回饋、扳機力度回饋，以及3D音效表現，讓玩家可以更沉浸在遊戲場景氛圍。
雖然整體劇情並未做調整或增減，但對比2013年6月14日在PlayStation 3平台推出版本，《最後生還者 一部曲》重製版本其實加入更多細節，同時也透過增加新玩法與更多輔助遊玩功能，讓玩家可以再次回顧《最後生還者 二部曲》之前的故事。
而對於首次接觸《最後生還者》遊戲作品的玩家，更可透過PlayStation 5平台執行效能，更真實地感受末日求生的緊張感，以及更多劇情中所詮釋人們之間對峙時的複雜情緒。
更多遊戲畫面：
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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