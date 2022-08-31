LINE電腦版新功能 一鍵標註群組全部成員

通訊軟體LINE今天宣布電腦版7.11正式上線，新增群組「全部標註」功能，更新後在群組聊天室輸入框打「＠」，就會看到「＠All」的選項，或直接輸入「＠All」，就可以一次標註全部成員。

LINE手機版若要使用群組全部標註功能，須等到近期全面釋出LINE 12.14版本後再更新。

LINE在官方部落格發文說明，全部標註功能只有在群組與多人聊天室裡才可以使用，不包含只有一人的聊天室、LINE社群聊天室與官方帳號。

此外，電腦版的「標註提醒」是預設開啟，在電腦版上開啟或關閉這項功能，不會連動到手機上的標註提醒。

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