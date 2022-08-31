補教名師張旭宣布「板妹」系列完結 網友求續拍淚喊：微積分沒有盡頭

台灣數學補教名師張旭，長期以來聘請火辣正妹在教學影片中擔任「板擦妹」，一邊在進行微積分教學時，一旁的板擦妹會時不時上台擦黑板吸引學生目光，教學影片甚至放上知名色情網站，一度爆紅引發話題，不過近日張旭老師在Youtube宣布「板妹系列」告一段落，未來將規劃第二季於頻道【板妹王】播出，引粉絲網友表示，希望老師繼續拍。

張旭老師在個人Youtube頻道「張旭老師」上播出兩分鐘的《【最終話】板妹系列》，總結半年來所有板妹擦黑板的精彩畫面，並宣告板妹系列告一段落。他表示，這半年來總共拍了70幾部影片，並邀請了10個板妹來擦黑板，也是一段相當特別的回憶，而自己的頻道「教學影片」才是主軸，板妹系列只是其中一個分支。

板妹芸寶也在影片中說明，「感謝大家的支持，謝謝大家的陪伴，新的一年，如果你是正在讀書的同學，祝福你學業科科滿分，那如果你是正在社會上工作的朋友們，祝福你步步高升，接下來我們也會繼續努力認真的拍片，也希望大家可以多多支持」

許多網友紛紛留言表示，「隨著板妹系列的結束，我也跟數學的緣分走到了盡頭」、「專心求學問不能只依靠板妹，還能有更多的板姐、板妞、板美魔女」、「最好是繼續拍下去哦，微積分是沒有盡頭的」、「是老師讓我發現數學的力量」、「感謝老師讓我知道助教的重要性」、「雖然我對微積分興趣不大，但真的是太香了」、「我想說的是，老師什麼時候有板哥系列」。

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