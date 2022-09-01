影／不要講不聽！機長氣炸AirDrop狂收到裸照 「再傳飛機就調頭」

國外一名乘客日前搭乘班機時，突然聽見機長「威脅要將飛機掉頭」，他趕緊錄下影片，分享到網路上。

《紐約郵報》（New York Post）報導指出，一名乘客泰勒（Teighlor Marsalis）日前搭乘西南航空（Southwest Airlines）要飛往墨西哥卡波聖盧卡。不過當時飛機還沒起飛，機場卻突然廣播說「事情是這樣的，如果大家繼續這麼做（傳照片），我就只好把飛機開回機門，大家都得下飛機。維安人員會介入處理，你的假期就毀了。所以提醒一下大家，不要再用AirDrop，不要再傳裸照了，讓我們前往卡波吧！」

影片上傳後截住目前為止已經有220萬次點閱率。西南航空也出面回應表示，西南航空將客戶與員工的安全及福祉視為首要之務，如果團隊發現任何潛在的問題，便會設法解決問題，以提供乘客舒適的飛行服務。

不少網友都覺得機長的廣播很有趣。許多人說機長很像爸爸在教育孩子，有網友就說：「我媽開車的時候也會罵我跟我妹說『你們再不給我停下來我就…』」不過也有網友認為機長的權力太大了，難道看到任何不順眼的事都可以掉頭或停飛嗎？另外也有其他網友分享，自己在飛機上收到陌生人用AirDrop傳東西給他，打開發現是一支熱狗跳舞的影片，讓人啼笑皆非。

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