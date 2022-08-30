Netflix廣告訂閱方案價格出爐 比傳統月費便宜一半
競爭對手Disney++也敲定計畫，預計在今年底前推出月費約7.99美元（約新台幣243元）的類似方案。
Netflix將推出廣告訂閱方案，每月費用約落在7美元至9美元（約新台幣213至274元），比目前在美國的傳統訂閱方案月費15.99美元（約新台幣486元），便宜了將近一半。
根據TechCrunch報導，Netflix的廣告方案預計在1小時的節目裡播放約4分鐘廣告，廣告時間長度比競爭同業略短一些。此外，在節目開始前與節目進行之間（before and during a show）也會播放廣告，但如果節目結束了，就不會播放任何廣告。
而《彭博社》上週也指出，Netflix並不會在旗下原創電影剛發布時播放廣告，而兒童節目無論是原創或外部製作，都同樣享有無廣告待遇。
由於全球使用者數量成長趨緩，Netflix為了刺激買氣，之前就在印度、馬來西亞、南非、肯亞以及奈及利亞等地，針對行動裝置提供專屬優惠方案，以便吸引精打細算的用戶。而日後將推出的廣告訂閱方案，則會在全球市場推出，預估到2027年可獲得約85億美元的廣告收入。
不過，Netflix並不是唯一試圖透過廣告訂閱方案來擴大市場的線上串流影音平台。今年3月時，Disney+也敲定計畫，預計在今年底前推出月費約7.99美元的類似方案。
《本文作者Heemie，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》
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