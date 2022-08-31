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Netflix迎25周年 回味郵寄DVD起家、成為全球串流影音霸主過程

聯合新聞網／ 楊又肇

Netflix宣佈迎接25週年里程碑，並且強調從早期透過郵寄DVD使用模式，到後來透過全球各地伺服器提供的串流影音服務使用模式，更以眾多原創影音內容吸引用戶觀看。配合此次迎接25週年里程碑，Netflix更透過紀念影片詮釋過去以來發展心路歷程。

由現任執行長Reed Hastings與前任執行長Marc Randolph於1997年8月29日成立，Netflix最初是以郵寄方式提供DVD租賃，並且從1999年開始推出訂閱制，而在初期以串流影音形式提供服務時，其實是以計時形式使用，直到2008年1月才取消時間限制，讓使用者能以不限時數形式觀看影片，後續則從2010年開始將服務帶到美國以外的國際市場，率先進駐加拿大，更在2016年1月6日於CES至展會上宣佈將服務帶到包含台灣在內130個新國家地區。

至於目前Netflix主力推行的原創影音內容，則是從2011年3月開始提供，首部原創影音內容是以每集約一小時長度播放的政治影集《紙牌屋》，此後更以出資拍攝、購買方式取得更多原創影音內容，藉此吸引使用者觀看。在近年發展更強化與遊戲內容合作，甚至進一步跨足遊戲市場，並且收購遊戲工作室協助製作遊戲內容。

在影音內容使用體驗部分，Netflix也強調透過科技方式讓消費者更容易找到個人喜好內容，例如透過使用者觀看內容推薦合適影片，或是藉由擷取影片精華片段吸引觀看目光。此外，netflix也強調透過更貼近在地化的字幕翻譯內容，讓使用者能透過熟悉語言了解影片內容，同時也透過「略過介紹」、「請繼續觀賞」等機制，讓使用者更容易觀看影片。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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