女直播主到印度街頭「露半胸」扭腰擺臀 網驚：捏一把冷汗！
印度頻傳性侵事件，不少外國女性遊客都會擔憂去印度遭到騷擾，不過日前有兩位南韓女主播，跑到印度街頭拍攝影片，兩人穿著火辣低胸套裝，還在路邊扭腰擺臀跳熱舞，讓網友驚呼「真的猛！為她們捏一把冷汗」。
直播平台「辣椒艾菲卡TV」（AfreecaTV）的兩位南韓主播「朴西瓜」、「呂蔚恩」到印度開直播，她們的新企劃為「去搭印度的地獄列車」，兩人特別穿上火辣露乳裝扮，在印度街頭秀出好身材。
由於兩人的外貌跟印度當地民眾不同，加上吸引目光的裝扮，馬上有不少印度男性近距離觀看，還有人拿出手機，想跟她們合照，而朴西瓜、呂蔚恩也爽快答應，在直播中沒有發生性騷擾的情況，當地民眾跟她們和睦相處。
她們表示，事前有詢問過當地人「穿著較為暴露的裝扮，走在印度街頭可以嗎？」當地人回應「只要不要去貧民窟就好，基本上沒問題」。兩人也強調，有請地陪跟隨行程，若遭遇什麼問題，地陪都能幫忙及時解決。
此事件也在Dcard引起熱議，網友直呼「她們能夠活著回到南韓，就已經偷笑了」、「其實印度治安沒有那麼糟」、「可能是因為這兩個直播妹太奇怪、醒目，加上正在直播，所以印度人沒有對她們怎樣」、「應該有請保鑣吧，我不信只有兩個女生敢這樣玩」。
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