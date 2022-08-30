有PS遊戲還不夠！Sony收購Savage Game Studios 強化手機遊戲市場
Sony稍早宣佈收購分別在芬蘭赫爾辛基與德國柏林設置辦公室的手機遊戲開發工作室Savage Game Studios，或許代表未來將進一步強化手機遊戲市場發展。
目前Savage Game Studios尚未公佈其製作遊戲內容，但依照Sony說明這間遊戲工作室正在製作一款全新3A級行動即時服務動作遊戲。
而未來Savage Game Studios將併入PlayStation Studios旗下行動遊戲部門，或許代表Sony未來除了以既有PlayStation遊戲資產打造手機遊戲，未來也可能透過全新作品強化手機遊戲市場發展。
不過，Sony與Savage Game Studios均未透露此次收購相關金額細節，但確定未來Savage Game Studios將會維持獨立運作，依然由共同創辦人Michail Katkoff、Nadjim Adjir與Michael McManus負責管理。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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