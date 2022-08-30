僅1%的人在玩也不死心！Netflix想靠「它」創造社交體驗再攻遊戲市場
Netflix近年來大力投入遊戲市場，希望可以透過平台帶動遊戲用戶的成長，近期也推出許多手遊。最近也開發玩家暱稱，提供用戶更客製化服務，投入遊戲，希望拉開成長率。
根據《The Verge》報導，Netflix正在測試玩家暱稱的功能，讓用戶玩手遊時，可以建立自己的慣用暱稱並公開顯示，也讓玩家可以透過暱稱邀請其他使用者一起玩遊戲，並查看在排行榜上的排名。
根據作者實測，Netflix可以讓他在下載遊戲中設定個人資料，就像在其他遊戲平台建立暱稱一樣，輸入自己的玩家代號後，系統會檢查是否有他人使用該名稱，建立成功後，系統會顯示他人無法看見你的個人名稱與圖示，但隨時可在後台修改。
此外，點擊了解更多的功能列表後，也能邀請其他成員一起玩遊戲，並且會顯示排行榜上，朋友以及自己的名次，同時也能看到其他使用者是否為離線狀態。
Netflix發言人Kumiko Hidaka表示，上個月開始他們針對部分遊戲，如Into the Breach、Bowling Ballers與Heads Up！遊戲暱稱服務。他們會盡力改善使用者的服務體驗，並探索不同功能以豐富Netflix的手遊體驗。
Netflix在2021年起推出手遊功能，Netflix會員都能在Netflix App內的遊戲專區免費玩，只不過先前根據市調發現，全球2.21億用戶中，每日僅有約170萬用戶玩Netflix遊戲，也就是說，高達99%的用戶都沒在玩，只有1%用戶玩過Netflix遊戲。
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