20年用戶列6缺點稱「PTT將被Dcard取代」 引兩派網友激辯

PTT和Dcard是台灣盛行的匿名交流平台，有網友將兩者進行比較，他點出PTT「使用者高齡化」、「無法盈利」等問題，預估PTT將全面被Dcard取代，對該文章有人表示贊同，也有網友指出PTT在許多層面仍勝過Dcard。

一名網友在PTT上發文詢問「請問現在PTT完全被Dcard吊打嗎？」他稱自己已使用PTT近20年，介紹給外國朋友時，對方都會覺得不可思議，因為各國純文字的電子佈告欄早在十幾年前就已絕跡。原po表示，他本以為PTT會一直是台灣第一的論壇，但自從他最近裝了Dcard後卻發現另一片天地，更直言「感覺PTT不久之後就會被Dcard取代了」。

原po提出6點說明PTT輸給Dcard的原因：

1.PTT 為酸而酸的回文或噓文愈來愈多，Dcard的酸民也不少，但可能是因有公佈學校，所以用戶的回文都蠻認真，雖然酸你一下，但也會補上觀點論述。 2.PTT 的文章只要風向沒帶出來，很快就被洗掉了，風向在PTT是很重要的因素，有人回文，有人推文，風向或系列文才能一直燒下去。但Dcard不同，一些有討論價值的文章達到破千留言並不難，也不會因為文章新舊而被洗掉。 3.PTT人口老齡化。以前可能還很多國高中生，但從PTT停止註冊之後，上面的老人愈來愈與時代脫節。 4.PTT淪為網軍大本營，停止註冊加上太多網軍，PTT 已失去中立。 5.PTT上的風向也通常跟現實中完全相反。 6.Dcard有比較完整的經營團隊。

有網友贊同原po意見，「我兩邊都用，Dcard使用者的專業程度一年比一年提升，這裡（PTT）則是越來越老，很多板塊出現的永遠都是那幾隻ID」、「是啊，PTT自身賺不了錢，小組長們94（就是）志工，比不上公司薪水管理」、「沒新血，只剩老人臭跟政治蟑螂」、「想要新使用者，然後發文門檻一路飆高」。

另有網友為PTT辯駁，「Dcard專業版不夠多」、「時事類也許是吧，但PTT專業的版較好」、「那邊買賣帳號的狀況更嚴重」、「說的好像D卡就不會有帶風向和網軍」、「Dcard每次熱門都是愛情文，還有標題詐騙看了就頭痛，只能說受眾不同」、「以幻想文來說完全敵不過Dcard」、「PTT反指標都20年了，你不知道？」、「地震時PTT很好用」、「重大事件還是PTT快」。

商品推薦