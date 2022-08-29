男遇禍癱瘓「Apple Watch救了我一命！」 一度喚Siri訣別女友

「沒想過會用（蘋果）Apple Watch打求救電話！」美國一名23歲男子日前騎登山車意外發生事故，當時疑似癱瘓無法行走，是靠著Apple Watch救回一命。

據外媒報導，美國一名男子Ryan McConnaughey四月時在加州泉谷一處每天都會經過的道路騎乘登山車，40分鐘後來到較為陡峭的路段，不料疑似重心不穩，整個人往前飛出，頭朝下地撞到地面，最後是仰面在地上動彈不得，他表示當時發現「脖子以下無法移動」，驚覺事態嚴重，須盡快就醫。

男子送醫後被診斷出四肢癱瘓緊急手術，隨後轉移到復健中心進行數個月的復健治療。（翻攝自spotfund網站）

不料他的iPhone放在背包裡面無法拿取，但手上仍戴著Apple Watch，他平常都將Apple Watch當成監測運動狀態的手錶，這次他利用手錶的Hey Siri功能呼喚Siri發訊息給知道他目前位置的好友，此時好友們也火速撥打911尋求幫助，他當時認為自己應該無生存可能，打給女友絕望地向她告別，「我很抱歉，寶貝。我愛你勝過一切…不知道會如何，只是想跟妳說再見。」

Ryan McConnaughey隨後被送往醫院緊急進行手術，並診斷出四肢癱瘓，住進康復中心進行數個月的復健，目前僅有手腕還手臂能做簡單的動作。他回想起此事，相當感激Apple Watch「救了他一命」，認為如果沒有那支手錶，恐怕不會有人發現當時慘況，他也從沒想過要靠Apple Watch撥打緊急電話，往後的日子仍會繼續使用Apple Watch。

男子未被癱瘓打倒，反而更努力復健，期盼早日重返戶外活動。（翻攝自spotfund網站）

Apple Watch用途相當多元，並強化了健康安全性的功能，像是跌倒偵測自動報警，以及「SOS緊急服務」等，只要iPhone有在身邊，使用Wi-Fi版的Apple Watch一樣可使用。使用「SOS緊急服務」時會將自己的位置傳送給緊急聯絡人，且在一定的時間內，若自身位置有變更，也會更新資訊給對方。

該名男子如今手腕可做簡單的動作，譬如幫自己穿衣服、使用手機等。（翻攝自spotfund網站）

Apple Watch強化身體安全性，包含跌倒偵測自動報警以及「SOS緊急服務」等。（翻攝自蘋果官網）

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