快訊

動線讓人迷惑 是建築師用心良苦 北藝頻挨轟為何獲國際好評

無黨、不提供學經歷！陳其邁、柯志恩外 41歲政治素人挑戰高雄市長

北捷板南線驚傳「松鼠咬人」 女乘客右腳遭咬傷月台爆騷動

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Netflix要學學！微軟Xbox Game Pass允許相揪好友共用家庭訂閱方案

聯合新聞網／ 楊又肇
▲(圖／擷自義大利Aggiornamenti Lumia網站官方Twitter帳號頁面)
▲(圖／擷自義大利Aggiornamenti Lumia網站官方Twitter帳號頁面)

微軟稍早已經證實透過Xbox Insiders預覽計畫，開始在哥倫比亞愛爾蘭地區進行測試Xbox Game Pass家庭訂閱方案，而相關消息透露微軟可能將以「Xbox Game Pass Friends & Family」作為此項訂閱方案名稱。

目前微軟尚未公佈Xbox Game Pass家庭訂閱方案具體名稱，但從曝光名稱來看，顯示微軟除了允許使用者透過此方案與家人共享訂閱服務內容，更允許使用者與好友一同共享單一訂閱方案。

而微軟尚未確認各地區對應訂閱費用，但在愛爾蘭地區測試的Xbox Game Pass家庭訂閱方案是以每月21.99歐元計費，並且允許既有Xbox Game Pass Ultimate訂閱方案轉換，可使用時長將以單月轉為18天的比例計算。

另外，目前測試版本中最多允許在相同國家地區內使用的5名家庭成員共同使用，同時每名使用者都能擁有獨立使用權限，例如使用自有遊戲資料庫、遊玩紀錄與好友名單等。

微軟預期最快會在今年底公佈此訂閱方案正式服務版本，預期會針對既有Xbox Game Pass訂閱方案上線地區提供使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

愛爾蘭 哥倫比亞

延伸閱讀

微軟喊話：電視才是推動雲端串流遊戲普及的關鍵

Xbox Design Lab快閃店落腳光華數位新天地 挑戰任務拚Game Pass好禮抓住夏日尾巴

反向操作？ Xbox負責人希望未來讓平台「獨佔遊戲」比重降低

獨佔大作退潮？Xbox老闆樂觀微軟買動視暴雪：承諾供應PS版《決勝時刻》

相關新聞

Netflix要學學！微軟Xbox Game Pass允許相揪好友共用家庭訂閱方案

微軟稍早已經證實透過Xbox Insiders預覽計畫，開始在哥倫比亞及愛爾蘭地區進行測試Xbox Game Pass家庭訂閱方案，而相關消息透露微軟可能將以「Xbox Game Pass Friends & Family」作為此項訂閱方案名稱。

他求大尺寸iPhone怎麼「單手快轉影片」？網友大歪樓喊想幹嘛

隨著智慧型手機愈做愈大，連蘋果（Apple）的iPhone 14都取消mini系列改成iPhone 14 Max，想要「單手操作」似乎不是一件簡單之事。一名網友詢問用iPhone要如何使用單手影片快轉，卻被其他網友歪樓懷疑是不是要「做壞事」。

微軟喊話：電視才是推動雲端串流遊戲普及的關鍵

在稍早接受德國Games Industry網站訪談時，微軟Xbox首席產品經理Harrison Hoffman表示，雖然市場認為行動裝置扮演推動雲端串流遊戲服務普及化的推手，但實際上支援連網服務的電視才是雲端串流遊戲服務普及化關鍵所在。

限定12小時！《斯普拉遁3》前夜祭今開玩 教你下載、試26種武器、想玩繁中選這區

等了5年，不僅等到任天堂最夯射擊遊戲《斯普拉遁3》（Splatoon 3，舊名漆彈大作戰3、花枝3等），這次還是全區中文版，立刻引起不少粉絲關注，今（28）日更展開12小時限定的「前夜祭」免費射擊活動，不過可要注意「遊玩的地區」可能會影響你的遊玩時間喔！《聯合新聞網》帶你輕鬆操作免煩惱。

祖克柏「最怕早上看手機」 自曝不想花時間用社群網路

對於一位將社群媒體發揚光大的人來說，臉書創辦人祖克柏在接受知名Podcast節目專訪，給人的感覺是：他似乎不太喜歡自己催生出來的網路巨獸。這位現年38歲的Meta執行長上節目主要是為了宣傳「元宇宙」的趨勢前景。但他也透露掌管一家市值逾4000億美元的企業不容易，「最怕早上看手機」。在罕見長談近3小時中，祖克伯還聊了哪些大小事？本文為您整理。

靜音沒用了！LINE更新這1功能 網喊一直被騷擾「老闆最開心」

台灣不少人不管是在工作上或是連絡好友都是用LINE溝通，不知不覺就累積了幾十個群組，訊息轟炸的結果就是把群組通知關「靜音」，不過一名網友發現，最近LINE更新了一項功能讓他直呼超煩，也引起其他網友喊「（功能）要低調」、「一直被騷擾」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。