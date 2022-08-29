Netflix要學學！微軟Xbox Game Pass允許相揪好友共用家庭訂閱方案
微軟稍早已經證實透過Xbox Insiders預覽計畫，開始在哥倫比亞及愛爾蘭地區進行測試Xbox Game Pass家庭訂閱方案，而相關消息透露微軟可能將以「Xbox Game Pass Friends & Family」作為此項訂閱方案名稱。
目前微軟尚未公佈Xbox Game Pass家庭訂閱方案具體名稱，但從曝光名稱來看，顯示微軟除了允許使用者透過此方案與家人共享訂閱服務內容，更允許使用者與好友一同共享單一訂閱方案。
而微軟尚未確認各地區對應訂閱費用，但在愛爾蘭地區測試的Xbox Game Pass家庭訂閱方案是以每月21.99歐元計費，並且允許既有Xbox Game Pass Ultimate訂閱方案轉換，可使用時長將以單月轉為18天的比例計算。
另外，目前測試版本中最多允許在相同國家地區內使用的5名家庭成員共同使用，同時每名使用者都能擁有獨立使用權限，例如使用自有遊戲資料庫、遊玩紀錄與好友名單等。
微軟預期最快會在今年底公佈此訂閱方案正式服務版本，預期會針對既有Xbox Game Pass訂閱方案上線地區提供使用。
August 27, 2022
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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