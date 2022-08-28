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微軟喊話：電視才是推動雲端串流遊戲普及的關鍵

聯合新聞網／ 楊又肇

在稍早接受德國Games Industry網站訪談時，微軟Xbox首席產品經理Harrison Hoffman表示，雖然市場認為行動裝置扮演推動雲端串流遊戲服務普及化的推手，但實際上支援連網服務的電視才是雲端串流遊戲服務普及化關鍵所在。

Harrison Hoffman認為，連網電視在不少特性上都能成為讓雲端串流遊戲服務的原因，其中包含足夠大的電視螢幕，以及相對簡單的操作體驗，讓使用者僅需透過幾個步驟即可登入雲端串流遊戲服務，並且透過藍牙控制器進行遊玩。

以目前包含微軟在Xbox Game Pass Ultimate訂閱服務所提供的Xbox Cloud Gaming項目，使用者僅需開啟電視上的app，完成登入個人帳號，接著僅需拿起控制器就能遊玩，並且可以透過電視相對更大的螢幕感受遊戲內容沉浸感。

微軟近期已經與三星合作，在三星智慧連網電視產品預裝微軟Xbox服務，藉此吸引更多使用者直接透過電視連接微軟服務，並且遊玩個人偏好遊戲作品。

依照Harrison Hoffman的說法，未來希望能讓微軟雲端串流遊戲服務的使用模式，變成與使用Netflix等網路串流影音服務一樣簡單，進而讓更多使用者可以透過網路串流方式遊玩更多遊戲作品，同時無須擔心自己所使用遊戲主機效能是否足夠，或是有無版本相容問題，甚至出門在外還能繼續透過手機、平板接續遊玩。

不過，微軟並未藉由雲端串流遊戲服務取代既有遊戲主機發展，原因在於希望透過不同方式吸引各類玩家，而有不少玩家會更偏好透過遊戲主機遊玩，因此微軟依然會保留此類發展需求，盡可能滿足不同玩家遊玩體驗。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

德國

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