限定12小時開玩！《斯普拉遁3》前夜祭明登場 教你下載、想玩繁中選這區

等了5年，不僅等到任天堂最夯射擊遊戲《斯普拉遁3》（Splatoon 3，舊名漆彈大作戰3、花枝3等），這次還是全區中文版，立刻引起不少粉絲關注，明（28）日更展開12小時限定的「前夜祭」免費射擊活動，不過可要注意「遊玩的地區」可能會影響你的遊玩時間喔！《聯合新聞網》帶你輕鬆操作免煩惱。

時間：8月28日台灣時間早上8點至晚上8點

《斯普拉遁3》「前夜祭」將在8月28日台灣時間早上8點至晚上8點進行「祭典比賽」，新玩家一定好奇「祭典比賽」是什麼？該比賽會有主題性的活動，在遊戲前需2選1或3選1投出想要的類別，再根據投票的選項與同一勢力的同伴組成隊伍，跟對手在「占地對戰」遊戲一拚高下，最終會以該遊戲的勝敗和得票率等的總分數最高者勝出。

《斯普拉遁3》將在8月28日台灣時間早上8點至晚上8點舉行「前夜祭」。（翻攝至任天堂官網）

前一代《斯普拉遁2》有不少有趣的投票主題，而《斯普拉遁3》這次的主題是「最強的是哪一個？剪刀vs石頭vs布」，就可依據喜好投出自己喜歡的選項，沒有正確答案，得要靠同一勢力的隊友一起打贏這場遊戲囉。

而「祭典比賽」有2種模式，一種是獨自參加比賽，另一種是與朋友一同作戰，不過想一同作戰的前提就是「必須投票給同一勢力」才行喔，否則投票的選項不同，就可能從「朋友變成敵人」了。

《斯普拉遁3》這次的主題是「最強的是哪一個？剪刀vs石頭vs布」。（圖／翻攝自任天堂官網）

玩前夜祭活動須加入付費會員「Nintendo Switch Online」，活動期間內可嘗試26種武器和6種場地。香港區與日本區前夜祭細節如下：

．前6小時（早上8點至下午2點）

會依祭典分組進行4對4的基本占地對戰，也就是要比賽邊塗抹地面邊射擊玩家，最後以占地面積最多的隊伍獲勝。

在《斯普拉遁3》前夜祭期間可嘗試26種武器和6種場地。（翻攝至任天堂官網）

在《斯普拉遁3》前夜祭期間可嘗試26種武器和6種場地。（翻攝至任天堂官網）

．後半場的6小時（下午2點至8點）

再依前面的分組排名，進行全新玩法「三色奪寶對戰」，第2名與第3名的隊伍各派出2人，夾攻第1名的4人隊伍。而場地分配方法則為第1名隊伍的4人由場地的中央開始，第2名與第3名隊伍的2人組合由場地兩端開始，以「2 vs 4 vs 2」的方式進行3組對抗！

《斯普拉遁3》前夜祭新增「三色奪寶對戰」玩法，第2及第3名的隊伍也要想辦法Hold住中央的「超級信號」一段時間，就能發送「塗滿告示牌」。（翻攝至任天堂官網）

「三色奪寶對戰」的第2名及第3名隊伍也要想辦法Hold住中央的「超級信號」一段時間，就能發送「塗滿告示牌」，有望可以扳倒第1名隊伍的勝利。

《斯普拉遁3》前夜祭新增「三色奪寶對戰」玩法，第2及第3名的隊伍也要想辦法Hold住中央的「超級信號」一段時間，就能發送「塗滿告示牌」。（翻攝至任天堂官網）

《斯普拉遁3》前夜祭新增「三色奪寶對戰」玩法，第2及第3名的隊伍也要想辦法Hold住中央的「超級信號」一段時間，就能發送「塗滿告示牌」。（翻攝至任天堂官網）

《斯普拉遁3》雖然是全區中文版，不過祭典比賽可是有分地區的喔！可能會因選擇的地區不同，讓內容、時間及「語言」也有所不同，若此次的「前夜祭」一定要玩中文的話，必選香港區！《聯合新聞網》一步步教你怎麼下載和切換地區。

1.至「My nintendo」（https://my.nintendo.com/）登入後，選擇User info→Edit→Country/region of residen改為「Hong Kong」→Save changes即可。

（註：此動作不一定要做）

玩《斯普拉遁3》前夜祭，建議把地區改至香港，可避免選錯地區造成遊玩時間不同。（圖／聯合新聞網）

2.可從Switch或網站進入香港或日本e-shop下載免費的《斯普拉遁3》前夜祭遊戲（https://ec.nintendo.com/HK/zh/titles/70010000057242）

《斯普拉遁3》前夜祭版本可至香港e-shop下載。（圖／聯合新聞網）

3.進入遊戲時可能會先預選「香港」地區，但也能「重選區域」，一但確定後就不能修改，若想要用繁中語系遊玩，選擇「澳洲／紐西蘭／香港／韓國」就對了！

《斯普拉遁3》前夜祭版本下載好囉！（圖／聯合新聞網）

想要用繁中語系遊玩，選擇「澳洲／紐西蘭／香港／韓國」就對了！（圖／翻攝自任天堂官網）

4.一開始可選擇主角外觀外，將會有新手教學帶你操作遊行內容，相當貼心。

選定好主角穿著後，可在新手教學練習如何射擊。（圖／聯合新聞網，翻攝《斯普拉遁3》畫面）

新玩家可在新手教學練習如何射擊。（圖／聯合新聞網，翻攝《斯普拉遁3》畫面）

新玩家可在新手教學練習如何射擊。（圖／聯合新聞網，翻攝《斯普拉遁3》畫面）

5.新手教學結束後將來到遊戲標題列，進入後走進廣場旁的看板，也就是「祭典投票」，投下想要加入的陣營「剪刀vs石頭vs布」，隨後會送上祭典期間限定服飾，遊玩前記得按+號穿上備戰。若想和朋友一同遊玩，切記要投下一樣的選項喔！

記得來到廣場中間的廣告看板，也就是「祭典投票」，選擇想要的項目（圖／聯合新聞網，翻攝《斯普拉遁3》畫面）

《斯普拉遁3》這次的主題是「最強的是哪一個？剪刀vs石頭vs布」，看到小編選了哪個選項了嗎？（圖／聯合新聞網，翻攝《斯普拉遁3》畫面）

6.等待8月28日早上8點至晚上8點的12小時期間限定前夜祭吧（遊玩時間可能依地區不同而有差異）！

期待8月28日《斯普拉遁3》前夜祭到來！（圖／聯合新聞網，翻攝《斯普拉遁3》畫面）

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