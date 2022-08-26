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IG今年3月才推「家長控制」功能 將為未滿16歲帳戶提供過濾敏感版本

聯合新聞網／ INSIDE
Instagram示意圖。 美聯社
Instagram示意圖。 美聯社

最近Instagram針對青少年族群推出許多相關功能，似乎是想讓家長們「安心」。

Instagram宣布推出新功能，16歲以下使用者帳戶版本將預設為「更少」（Less），以便嚴格過濾敏感內容。而已經有Instagram帳戶的未成年使用者，官方則推播通知「鼓勵」他們選擇有內容過濾機制的版本。

根據The Verge報導，如果是Instagram的一般標準（Standard）版本，使用者可以瀏覽一些敏感內容，如果是「更多」（More）版本，使用者則可以看到更多敏感內容；但如果是「更少」版本，則限制許多敏感內容或帳戶。

目前18歲以上的成年使用者可以在三種版本中自行選擇，但未滿16歲的使用者，Instagram只開放他們在「標準」與「更少」兩種版本間選擇。

2021年7月，Instagram推出「敏感內容控制」（Sensitive Content Control）功能，用來過濾一些潛在有害或不恰當的內容。不過，此舉受到性工作者、大麻產業工作者、紋身藝術家以及藝術界人士反對，因為他們發佈的前衛內容可能會在這樣的演算法機制下，直接被排除在多數眾人眼前。

不過，或許是受到近年社群平台對青少年的負面爭議影響，最近Instagram針對青少年族群推出許多相關功能，似乎是想讓家長們「安心」。例如：今年3月就於美國推出「家長控制」（Parental controls）功能，讓家長或監護人們可以限制孩子使用Instagram的時間或其他社群使用行為。

《本文作者Heemie，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

Instagram 美國 藝術家

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