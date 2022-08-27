《人中之龍》製作人掛保證 「不因為加入網易而轉向製作手機遊戲」

去年從SEGA離開，並且加入網易的《人中之龍》製作人名越稔洋，近期接受4Players網站訪談時表示，目前已經著手新作開發事宜，但也強調不會因為加入網易而轉向製作手機遊戲。

名越稔洋表示，加入網易之後的重心還是放在家用主機平台遊戲開發事宜，並不會轉向製作手機遊戲，同時也說明在智慧型手機性能越來越高，甚至比擬次世代家用主機平台表現情況下，名越工作室製作遊戲技術能力也能與網易有更多交流互動，藉此讓雙方都能彼此互利。

而選擇加入網易，除了基於網易提供更多遊戲製作資源與空間，名越稔洋更說明選擇從SEGA離開，是因為相比擔任管理職主管，自己更傾向以玩家身分繼續擔任遊戲開發角色，因此藉由網易投資成立獨立遊戲工作室，將能有更大製作遊戲內容彈性。

同時，名越稔洋也表示目前仍與SEGA維持良好互動關係，並未因為加入網易而有改變。

至於針對目前製作遊戲內容，名越稔洋並未具體透露，但表示依然會涵蓋暴力等遊玩元素，同時也表示新作會像是曾拍攝《追殺比爾》、《惡棍特工》等電影的美國導演Quentin Tarantino作品風格，會在暴力、嚴肅內容中帶有詼諧，藉此讓遊戲作品可以多點人情味。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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