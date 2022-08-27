Meta要建客戶服務部門 有望讓「真人」解決系統誤判違規狀況

台灣不少人不管是在工作上或是連絡好友都是用LINE溝通，不知不覺就累積了幾十個群組，訊息轟炸的結果就是把群組通知關「靜音」，不過一名網友發現，最近LINE更新了一項功能讓他直呼超煩，也引起其他網友喊「（功能）要低調」、「一直被騷擾」。

2022-08-27 11:47