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Meta要建客戶服務部門 有望讓「真人」解決系統誤判違規狀況
彭博新聞報導指稱，Meta計畫建立客戶服務部門，藉此解決各類使用者在服務使用上所遇到問題。
在此之前，Meta曾計畫透過可即時聊天的線上客服系統，試圖解決多數使用者在服務使用上可能碰到疑難雜症，其中包含如何使用新功能，或是解決帳戶被凍結問題。而針對英語使用地區，Meta更提供真人客服系統，透過更直接溝通方式協助解決使用難題。
此次傳出計畫建立客戶服務部門，顯示Meta希望能透過專門團隊協助解決使用者可能面臨問題。
不過，考量目前Meta旗下Facebook、Instagram、WhatsApp等服務已經累積相當龐大用戶人數，若要全數透過客服系統提供協助資源，恐怕會花費不少成本，因此Meta在多數情況可能還是會仰賴線上自動化系統解決用戶面臨問題，僅針對特定較難處理問題會透過真人客服提供協助，同時也能透過真人協助處理被系統誤判違規的情況。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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