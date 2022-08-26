反向操作？ Xbox負責人希望未來讓平台「獨佔遊戲」比重降低
接受彭博新聞訪談時，Xbox負責人Phil Spencer表示希望未來幾年內讓遊戲市場的內容獨佔比重降低，藉此讓玩家能更容易遊玩多數遊戲作品，不必受限特定遊戲平台。
Phil Spencer的說法，顯然與微軟日前強調收購動視暴雪時，強調不會讓動視暴雪旗下遊戲作品變成Xbox平台獨佔內容，更說明只有藉由多平台發行才能讓遊戲市場正常運作的說法呼應。
而在先前做法中，微軟已經讓多數遊戲同時登上Xbox與Windows PC平台，同時也推動讓更多遊戲能跨平台連線遊玩，打破過往Xbox、PlayStation等平台遊戲僅能在相同平台連線遊玩的限制。
此次說明希望讓遊戲市場的內容獨佔比重降低，Phil Spencer認為平台確實可藉由獨佔遊戲內容吸引更多玩家支持，但是獨佔內容變得太多時候，反而對整個遊戲市場發展不利，原因在於玩家市場可能會集中在特定平台，在沒有良性競爭情況下，將難以讓遊戲內容品質持續提升。
以為微軟目前立場來看，雖然仍會以《最後一戰》、《極限競速》系列平台獨佔作品吸引玩家支持，但強調將以多平台發行策略推動遊戲市場正向發展，進而讓玩家可以在多數平台玩到所偏好遊戲作品。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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