Google Play Games服務擴展至泰國與澳洲 全面開放所有玩家下載
今年初率先在台灣與香港、南韓率先開放測試的Google Play Games服務，目前除了進一步延伸至泰國與澳洲地區，更全面開放這些地區所有玩家下載使用，並且降低相關硬體要求。
不過，目前此項服務依然是以測試版本提供使用，Google預計在台灣、韓國、香港、泰國和澳洲持續蒐集更多玩家反饋意見，藉此調整此項服務使用體驗。
Google Play台灣與香港應用程式與遊戲策略發展負責人喬寶靖表示，過去幾個月來，台灣玩家踴躍參與測試版，多數都肯定Google發展貼近玩家的需求，並且提供很多寶貴意見，未來也會繼續和台灣的玩家、開發者合作。喬寶靖也指出，Google Play Games服務所收錄作品，相較年初已經增加一倍以上，目前已經有超過40款遊戲確定在台灣推出，是目前世界各地推出遊戲數量最多的市場，也隨時會再陸續增加。
在台灣，玩家可以遊玩的手機遊戲，除了原本測試版就有的《三國群英傳M》，現在還包括Google Play 2021台灣玩家票選年度最受歡迎的遊戲《三國志・戰略版》，同時也有入圍年度最具創新力遊戲的《薑餅人王國》。而由知名影視動漫IP延伸打造的手遊《一拳超人：最強之男》、《灌籃高手 SLAM DUNK》，也都可以讓各位動漫愛好者在Google Play Games服務測試版上盡情體驗。
而此次調整硬體要求，主要將儲存空間、顯示卡、處理器等規格做調整，讓更多玩家可以透過PC裝置遊玩。
新版規格需求
舊版規格需求
作業系統
Windows 10 (v2004)
Windows 10 (v2004)
儲存空間
10 GB 可用儲存空間的固態硬碟 (SSD)
20 GB 可用儲存空間的固態硬碟 (SSD)
顯示卡
Intel® UHD Graphics 630 或同級顯示卡
遊戲級 GPU
處理器
4 實體核心 CPU
8 邏輯核心 CPU
記憶體
8 GB RAM
8 GB RAM
管理員
Windows 管理員帳戶
Windows 管理員帳戶
虛擬化功能
必須開啟硬體虛擬化功能
必須開啟硬體虛擬化功能
相容性
無須考量相容的電腦裝置
相容的電腦裝置和設定
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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