使用Quest虛擬實境頭戴裝置時 將不再需要綁定個人Facebook帳號
相較過往使用Quest虛擬實境頭戴裝置時，必須配合個人Facebook帳號登入，Meta在稍早更新消息中，宣佈將啟用全新Meta帳號，並且能與Meta Horizon服務個人資料連接。
這樣的更新，自然與許多人使用Quest虛擬實境頭戴裝置時，不想綁定個人Facebook帳號等訴求有關，同時此項調整也能避免Meta發展其元宇宙業務時，被人質疑是否圖利自家Facebook服務，並且讓使用者個人Facebook帳號可以僅用於線上社群互動。
而在未來發展中，Meta預期將更積極推廣全新Meta帳號與Meta Horizon服務個人資料使用模式，針對現有Quest虛擬實境戴裝置使用者也會通知在2023年1月1日以前完成轉換，並且透過使用新帳號方式進行登入。
全新Meta帳號依然可以透過Facebook、Instagram既有帳號登入，同時也能透過電子郵件申請，預期日後將能作為Meta佈局元宇宙發展基礎。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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