串流影音戰，本土KKTV靠三招突圍Netflix、Disney+

串流影音市場競爭激烈，Netflix、Disney+等平台，挾帶大量歐美作品搶入台灣市場，在大資本群強環伺下，台灣本土平台KKTV走出「小而美」之路，鎖定日劇，強調在地化，找到屬於自己的定位。

由綾野剛、芳根京子主演的熱血日劇《老菜鳥》，講述一位明星足球員被迫退役之後，輾轉成為運動經紀人的勵志故事，於今年6月在日本TBS電視台播出第一集後，便成功達到收視率11.2％的佳績，更在台灣掀起一陣熱烈討論。

台灣劇迷若想好好觀賞綾野剛，如何完美詮釋中高齡運動員的掙扎與無奈。一是等待台灣電視台購買該部日劇版權，二是選擇網路影音KKTV，為目前收錄最多日劇的本土串流平台，開站6年多以來，累積多達1640部日本影視作品，成為日劇愛好者的熱門據點。

KKTV隸屬於KKCompany（原為KKBOX集團），緣起為2012年時，KKBOX最大股東、日本第二大電信商 KDDI，有意更換原先提供服務的英國系統。當時在串流領域尚無經驗的KKBOX，以初生之犢不畏虎的態度，爭取接手，並耗費兩年時間自行研發。2015年，終於正式替換掉英國系統，並於2016年將該系統導回台灣市場，開始影音串流生意。盤點KKTV相較其他平台的內容特色，有三大特色：

特色一：主打「職人精神」的小品

KKTV總經理黃國瑜接受《遠見雜誌》專訪時指出，20年前日劇仍在台灣蔚為流行時，觀眾都喜歡看電視台日本頻道上播出的日劇，然而因近幾年熱度消退，導致片源愈來愈少。在KKTV成立的2016年以前，台灣市場上幾乎沒有可合法觀看日劇的管道，擁有日劇內容的KKTV成為市場寵兒。

KKTV團隊鎖定日劇特色，細緻挑選台灣人喜愛的內容。黃國瑜表示，相較高資本額的韓、美劇，日劇的集數通常僅10集左右，且往往為細膩描繪「職人精神」的小品，對於每個職業的酸甜苦辣，都描述得很深刻，也是該平台編輯挑片時的重要標準。

特色二：翻譯「接地氣」、劇集今天更新明早上架

觀察今年第一季KKTV平台上的作品，也可發現日劇的類型和取向，更加多元化，例如勵志類的木村拓哉主演的《邁向未來的10 Count》，又如浪漫愛情作品、漫畫改編的《不良少年與白手杖女孩》。

黃國瑜表示，KKTV上的內容豐富度雖比不上Netflix等大平台，但翻譯品質卻是掛保證。前一天晚上更新的日劇，隔天早上字幕便可配合更新上架，且上線前已經過多層次的品質控管，確保字詞通順、語意表達真切，絕不會出現不夠「接地氣」的翻譯。

特色三：串流速度穩定，影劇要求高畫質

此外，KKTV播放時，會按照使用者設備的頻寬，自動做調整，因此影片播放速度不會忽快忽慢，影劇畫質也都在水準之上，「因為我們集團旗下的KK Stream 是專門在做日本市場的，所以我們對品質的要求，也會是比較好的，」黃國瑜說明。

他指出，雖然平台上日劇的觀眾比較「靜 」，不像其他觀眾那麼活躍，但仍佔據了台灣串流收視市場上不容小覷的一部分。這也說明了為何KKTV近幾年來在平台上獨愛日劇，「我們專注把這個市場做到極致，因為它是有利基點的。」

選片像是擲骰子，擲得多、才有機會

即將邁入第七個年頭的KKTV，從初創時囊括陸劇、韓劇，至發現無法與大平台的多元內容抗衡後，當機立斷地將目標訂戶轉向日劇觀眾，至今也已累積不少小眾市場的愛用者。然而，未來KKTV是否能在百家爭鳴的串流市場上站穩腳步，仍取決於訂戶對此種小眾口味，是否持續埋單。

2017年加入KKTV團隊的黃國瑜，受訪時表示，一開始並非一帆風順。他笑說，剛加入團隊時，成員年紀平均20歲出頭，自己的年紀卻比大家大一輪，似乎顯得有點格格不入，「那時我的主管跟我說，很多事情要交給專業團隊去操盤，我就負責在後面想一個長期的策略，也因為這樣，我慢慢了解團隊，用學到的一些soft skill（軟技能）跟團隊磨合」。

黃國瑜表示，KKTV失敗的經驗其實遠比成功的多，經營串流平台就好像擲骰子，要擲出六點很困難，但KKTV以量制勝，每兩個禮拜就進行平台更新，獲得用戶回饋，就好像一連丟出30次骰子，總會有一次擲出六點。

（本文出自2022.8.12《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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