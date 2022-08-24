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「敲詐」抽成30%不公平！索尼PlayStation在英國遭控6年多收玩家1700億元

聯合新聞網／ 綜合報導
索尼playstation在英國遭控敲詐消費者。圖擷自PlayStation
索尼playstation在英國遭控敲詐消費者。圖擷自PlayStation

英國消費權益維護者Alex Neill提告索尼，指控索尼利用PlayStation的市場地位，透過線上商店對消費者敲詐，在每筆交易中抽成30％，讓英國玩家過去6年來為線上遊戲多付了50億英鎊（約新台幣1,774億元）。

根據《91 mobiles》指出，2016年8月19日以來，透過索尼的PlayStation買線上遊戲貨其他遊戲的玩家，都有權利向索尼PlayStation索取賠償，若訴訟成功，預估每位玩家約可拿回67鎊至562鎊不等（臺幣2千3百到2萬元）。

Neill表示，遊戲現在是英國最大的娛樂產業，領先於電視，影片和音樂，不少弱勢族群都依賴遊戲進行社區連結。索尼的行為讓數百萬負擔不起的人付出代價，特別是當我們處於通膨危機之中，消費者錢包正受到前所未有的壓迫。

該案的負責人娜塔莎·皮爾曼（Natasha Pearman）曾表示：以索尼的PlayStation市場發行狀態來看，他們已部署一個反競爭策略，導致客戶價格太高，這跟索尼提供的服務根本不成正比，因此玩家的索取賠償機率是高的。

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