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蘋果AirPods遭竊「環遊世界5個月」 男子花8萬飛4千公里拿回
一名男子路易斯（Lewis Ellis）為了拿回被偷走的AirPods，花了2,300鎊（約台幣8萬1千元）從英國飛往杜哈只為了拿回自己的耳機。
根據《太陽報》報導，路易斯發現自己AirPods不見後，向航空公司詢問能不能回到飛機上拿回自己的耳機，但地勤告訴他，不用擔心，會幫他找回來。不幸的是，在他參加完選美比賽，並結束一趟7小時旅行後，發現耳機沒有找回來。
路易斯決定用 iPhone上的尋找功能，查看自己的耳機動向，意外地看到自己的耳機正從卡達轉往尼泊爾的加德滿都，並前往喜馬拉雅山脈的小村莊，接著他們又出現在泰國，最後回到杜哈。
耳機的動向在杜哈停留沒有移動時，路易斯觀察許久做出一個衝動決定，那就是飛到杜哈把耳機拿回來。路易斯表示，他很開心看到耳機們環遊世界5個月，但他越想越生氣，無法接受耳機出現在地圖上，卻拿不回來，受不了之下，決定追查他們。
儘管路易斯的朋友都說他是最吝嗇的人，但路易斯為了拿回耳機花了1200多鎊買機票、花了500多鎊住宿以及租車300多鎊，飛了4,000公里後，終於拿回自己的耳機。
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