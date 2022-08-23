人力銀行也有鄉民魂！企業綽號「滷肉、皮卡丘」都懂 網驚呼：太強
經營網站最重要的一環是關鍵字，只要將關鍵字技術優化好，不僅能增加點擊瀏量，更能帶領讀者快速找到想看的內容。近日有粉專實測人力銀行關鍵字功能，發現輸入一些鄉民語言、諧音，竟能正確跳出相關企業，讓許多鄉民直呼「太強了吧」、「超越google的演算法了」。
臉書粉專「波蘿日報 POLONEWS」近日分享一系列實測人力銀行的關鍵字的圖片，只見在關鍵字欄位搜鄉民語言「紅茶店」，不僅可以顯示一般紅茶連鎖店名，還有跳出鄉民用此諧音來稱呼的「宏達電」。同時搜「廢牡蠣」則顯示中國信託，意指中國信託耳熟能詳的廣告詞「We are family」。
另外，搜尋相關鄉民語言關鍵字還有「發哥」代表「聯發科」、「滷肉」代表「Nova聯詠」（台語諧音）、「皮卡丘」意指「PEGATRON和碩」（英文名發音相似）、「螃蟹」是指「瑞昱」（商標圖案）。「藍藍路」則代表麥當勞，起源於日本麥當勞一則廣告，廣告中的麥當勞叔叔高喊「藍藍路」，做出不明手勢，遭網友剪輯成洗腦影片，在世界各地爆紅。
貼文一出引發熱議，許多網友紛紛直呼人力銀行搜尋引擎太強，「真的懂玩」、「內行人」、「超越google的演算法了」、「比一般鄉民還鄉民是怎樣」。還有一名疑似曾在人力銀行當網站企劃的民眾看到貼文，笑翻直呼「被鄉民發現啦！」
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