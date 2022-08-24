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漫畫《丁丁歷險記：法老的香菸》改編遊戲 調查走私內幕、2023年登場

聯合新聞網／ 楊又肇

由總部位於西班牙馬達里的遊戲開發商Pendulo Studios打造、法國發行商Microids推出的《丁丁歷險記：法老的香菸》 (Tintin Reporter – Cigars of the Pharaoh)作品同名改編遊戲，稍早確認將在2023年正式推出，預計登上Windows PC、Xbox、PlayStation與Nintendo Switch平台。

在2020年4月首度公佈後，Pendulo Studios稍早再度公佈新預告影片，並且確定將在2023年內正式推出。

《丁丁歷險記：法老的香菸》是以比利時著名漫畫家喬治·勒米以艾爾吉筆名創作漫畫為基礎改編遊戲，描述記者丁丁與愛犬米魯在地中海航行時，與一名埃及古物學家相遇後，展開調查法老陵墓，並且在埃及、印度及阿拉伯等地跋涉，進而追緝連接至遠東的毒品走私內幕。

而玩家在遊戲中，將沉浸在艾爾吉原作繪畫的藝術風格，並且扮演丁丁進行探索冒險。Microids執行長Stéphane Longeard表示，將透過此款遊戲向更多《丁丁歷險記》漫畫粉絲提供更符合期望的改編作品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

埃及 毒品

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