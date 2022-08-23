看不下去！他揭交友軟體真相：員工假扮正妹傳訊男用戶

一名網友分享，前任曾在交友軟體公司上班，意外發現驚人內幕。原來交友軟體為了留住男性用戶，會在他們的會員期限快到期時，假裝是女性傳訊息給男用戶，好讓他們願意繼續使用軟體。

據《鏡報》（Mirror）報導，一名網友在論壇Reddit上邀請所有網友分享自己在交友軟體遇到最奇怪的經歷，引來不少網友留言。一名網友就說，自己的前任在交友軟體公司上班，當時公司要求他們設置能吸引人的假帳號，並傳訊息給會員快要到期的男會員，希望藉此將他們留下來。一旦男會員繼續訂閱使用軟體，工作人員就會已讀不回。

另一名網友表示，他的主管曾擔任大型約會軟體的財務，當時公司常會收到模特兒經紀公司寄來的高額發票。詢問後才知道，原來公司是花錢買資料，以建立假帳號吸引用戶。

有網友附和表示這些事絕對是真的。一名在交友軟體公司工程師指出，交友軟體上有99%的使用者不是活躍用戶，而剩餘的活躍用戶中有八成都是男性。不少網友表示交友軟體上男女比例懸殊，有男網友就在軟體上試圖配對「往右滑」超過2000次，卻依然一次都沒有配對成功。

另一名網友則說，自己在交友軟體工作，要負責刪除會員上傳的不當圖像，因此每天都要看各種「露鳥照」。他無奈的說自己已經習慣要看各種形狀、顏色的生殖器，不過令他受不了的是，他還曾被公司要求要「監控」會員的聊天紀錄，讓他覺得很不道德。

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