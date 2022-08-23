一周3天回辦公室上班 蘋果員工超不滿要公司踹貢

蘋果日前向內部員工公告，將從9月5日開始固定每週要有3天回到辦公室，其中每週二及週四將固定在辦公室內工作，其餘工作日則交由各級團隊自行決定。不過，顯然有越來越多蘋果員工對於公司此項規定感到不滿，並且透過連署要求公司調整作法。

金融時報引述名為「Apple Together」的組織成員所發出請願書內容，其中認為蘋果執行長Tim Cook所說許多員工希望回到面對面的工作互動型態，與實際員工所想不同，更強調許多員工在彈性辦公、遠距工作情況下的工作效率反而更高，同時心情上也更容易獲得放鬆。

「Apple Together」在請願書中強調，蘋果內部高層並未尊重基層員工想法，同時要求蘋果內部可以允許由員工直屬管理層安排工作事宜，而非受到更高層級主管介入管理，或是受限於複雜的內部回報流程。

在相關請願書中，更呼籲蘋果應該鼓勵彈性工作模式，而非一昧禁止，並且讓員工能在更有彈性、更舒適情況下完成工作。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦