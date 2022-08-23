遠距上班到底好不好？他在海邊架綠幕去背上班引兩派爭議

一名遠距工作的網友在TikTok上分享自己在海灘上架綠幕，把背景改為像是辦公室上班的影片，引起許多網友對工作場合文化的激辯。

根據《Daily Dot》寫道，這段影片很快引起大家討論，到底這位遠距工作網友的行為是不是合適？不少網友稱讚，這是一個相當聰明的做法，且在海灘上也能完成工作；有網友說，綠不綠幕不是重點，重點是這裡只看到一位相當有成效且積極主動的員工。

不少人也問，到底要如何才能找到可以這樣進行遠距的工作？還有人擔心海浪聲、風聲，以及其他遊客的玩樂聲是否也會影響工作，有網友很快就提供解決方法，那就是買降噪麥克風與耳機就能解決問題。

近年來遠距工作變多，很大原因來自COVID-19，雖然有些公司會藉由監控系統，監視員工一舉一動，但還是有許多企業選擇信任員工，讓他們可以隨心所欲地選擇地點工作。

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