快訊

台南殺雙警凶嫌起底！林信吾一周前逃獄 自曝當過憲兵

直播／殺警凶嫌林信吾280公里大逃亡 8：30開破案記者會

元氣網8月全新改版、服務上線！填問卷就有機會抽中萬元精品包

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蘋果Apple Maps 最快明年在「這項目」注入廣告內容

聯合新聞網／ 楊又肇

彭博新聞記者Mark Gurman日前透露蘋果將在旗下app增加更多廣告欄位，藉此提高廣告內容曝光營收之後，稍早更透露iPhone上的Apple Maps服務，最快會在明年增加廣告內容。

不過，相比在App Store增加更多橫幅廣告的做法，預期在Apple Maps增加的「廣告內容」，將會著重在搜尋結果，例如品牌業者能向蘋果支付費用，讓使用者透過關鍵字進行搜尋時，可以優先出現與品牌所下關鍵字相符結果。

類似做法，包含Google在旗下地圖服務Google Maps、Waze及Yelp等服務都已經提供類似廣告業務，讓品牌業者透過支付費用，即可增加品牌曝光度。

而除了App Store與Apple Maps，蘋果有可能會在自有app內容增加更多廣告曝光機會，配合目前全球iPhone使用人數，將能推動豐厚的廣告營收分潤，但是否會被人批評以廣告內容影響使用體驗，顯然就要看蘋果如何拿捏相關尺寸。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

廣告 品牌

延伸閱讀

超實用！蘋果iOS如何刪「特定好友」分享建議名單 2大點簡單做

身體流著蘋果血？安卓推iOS 16模擬器下載量破5千萬次 網酸「好諷刺」

鼓勵運動太逼人！Apple Watch藏這漏洞「沒有休息的一天」 恐讓身體受傷

當年因蘋果及三星訴訟而走紅的前員工「Sam Sung」 再次將個人名片進行義賣

相關新聞

父傳兒私處發炎照片供醫師看診 卻遭谷歌砍帳號

紐約時報報導，住在舊金山地區，一名在家遠距上班的電腦軟體工程師馬克(Mark)，2021年2月某個周五晚間發現幼齡兒子陰...

她沉迷IG狠下心刪了 退坑後生活「4正向變化」曝光

隨著科技日益進步，現代人幾乎處於人手一機的時代，同時也導致不少人成為社群軟體的中毒者。一名女網友在網路上發文，表示自己某天決定刪掉IG，之後不僅發現生活變規律，自己也比過去更自在且成長許多。

一周3天回辦公室上班 蘋果員工超不滿要公司踹貢

蘋果日前向內部員工公告，將從9月5日開始固定每週要有3天回到辦公室，其中每週二及週四將固定在辦公室內工作，其餘工作日則交由各級團隊自行決定。不過，顯然有越來越多蘋果員工對於公司此項規定感到不滿，並且透過連署要求公司調整作法。

用戶上傳內容素質參差不齊 YouTube計畫要做這件事

目前藉由大量用戶上傳內容，YouTube已經成為每月超過20億名用戶觀看使用的網路影音服務，而在考量持續仰賴用戶上傳內容的作法，目前開始面臨越來越多內容審核挑戰，以及使用者觀看時的感受問題，因此似乎讓YouTube計畫擴大製作專業的原創影音內容。

蘋果Apple Maps 最快明年在「這項目」注入廣告內容

彭博新聞記者Mark Gurman日前透露蘋果將在旗下app增加更多廣告欄位，藉此提高廣告內容曝光營收之後，稍早更透露iPhone上的Apple Maps服務，最快會在明年增加廣告內容。

時尚名人齊聚TikTok 從妝髮到穿搭化身專屬時尚顧問

即將從盛夏邁入早秋，衣櫃、妝髮、保養也要準備換季啦。TikTok 召集超專業時尚顧問團隊，氣質女星陳語安、新世代女企業家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。