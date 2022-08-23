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蘋果Apple Maps 最快明年在「這項目」注入廣告內容
彭博新聞記者Mark Gurman日前透露蘋果將在旗下app增加更多廣告欄位，藉此提高廣告內容曝光營收之後，稍早更透露iPhone上的Apple Maps服務，最快會在明年增加廣告內容。
不過，相比在App Store增加更多橫幅廣告的做法，預期在Apple Maps增加的「廣告內容」，將會著重在搜尋結果，例如品牌業者能向蘋果支付費用，讓使用者透過關鍵字進行搜尋時，可以優先出現與品牌所下關鍵字相符結果。
類似做法，包含Google在旗下地圖服務Google Maps、Waze及Yelp等服務都已經提供類似廣告業務，讓品牌業者透過支付費用，即可增加品牌曝光度。
而除了App Store與Apple Maps，蘋果有可能會在自有app內容增加更多廣告曝光機會，配合目前全球iPhone使用人數，將能推動豐厚的廣告營收分潤，但是否會被人批評以廣告內容影響使用體驗，顯然就要看蘋果如何拿捏相關尺寸。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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