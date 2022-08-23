用戶上傳內容素質參差不齊 YouTube計畫要做這件事
目前藉由大量用戶上傳內容，YouTube已經成為每月超過20億名用戶觀看使用的網路影音服務，而在考量持續仰賴用戶上傳內容的作法，目前開始面臨越來越多內容審核挑戰，以及使用者觀看時的感受問題，因此似乎讓YouTube計畫擴大製作專業的原創影音內容。
雖然像是Netflix等業者製作原創影音內容，將會花費更大成本，但可讓YouTube免於內容審核，以及內容觀感等問題，同時也能更準確配合影音內容投放廣告。
目前因為開放使用者自由上傳影音內容，因此衍生不少問題，例如許多人上傳大量盜版影片、從其他網站大量複製影片，甚至上傳情色、暴力，或是不實新聞等內容，甚至在許多使用者上傳創作影片中，其實也有不少違規、影響著作權的情況，使得YouTube必須透過大量審核機制、人力過濾不良或違規內容，同時也要考量各地區文化差異所產生不同觀感，進而調整審核、搜尋等機制。
基於內容審核等壓力，目前YouTube更傾向與專業影音內容創作者進行合作，其中包含透過YouTube合作夥伴計畫，以及與各地專業團隊、電視台、電影業者等合作，透過確保內容來源品質的做法，藉此降低內容審核所面臨問題，同時也能確保內容穩定性。
不過，與外部業者擴大合作，意味將使YouTube面臨增加更多成本支出，即便過去曾計畫透過付費訂閱觀看原創作品增加營收，但過往以廣告曝光支撐播放成本的免費使用模式已經定型，因此YouTube實際上透過YouTube Premium、YouTube TV等付費訂閱方案增加營收有限，主要還是透過龐大的觀看使用量推動廣告曝光，藉此增加營收。
只是隨著目前越來越多內容瓜分原本觀看人潮，YouTube即便仍是美國最多人使用的影音服務平台，實際上所帶來營收依然有限，例如上一季的營收成長幅度不到5%，創過去兩年內新低，加上廣告業者也開始將預算分散到更多影音平台，因此讓YouTube實際獲利相對減少。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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