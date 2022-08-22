她沉迷IG狠下心刪了 退坑後生活「4正向變化」曝光

隨著科技日益進步，現代人幾乎處於人手一機的時代，同時也導致不少人成為社群軟體的中毒者。一名女網友在網路上發文，表示自己某天決定刪掉IG，之後不僅發現生活變規律，自己也比過去更自在且成長許多。

日前一名女網友在Dcard上以「我把IG刪掉了，卻意外的成長」為題發文，原PO透露自己本身是IG的重度使用者，平時只要無聊就會下意識地點開，每天在上面花的時間非常多。然而，原PO某天決定把IG刪掉，結果生活出現了4個變化：

一、起床把鬧鐘按掉後，不會利用滑手機當作醒腦方式。 二、通勤時改成聽新聞，因為少了限時動態上朋友們的八卦分享，聽聽社會新聞的八卦反而不錯。 三、以前只知道買包、做指甲、玩手機，但現在沒事時就滑商周文章，反而知道萊茵河缺水、哪個國家升息降息、市場經濟怎麼運作，甚至能運用在工作上。 四、不再因為誰發了什麼餐廳就心動約朋友去吃，不再因為廣告而衝動購物，也不會因為那些演算法，讓自己半夜瘋狂滑手機到捨不得睡覺。

原PO表示事後打開IG時，發現某個網紅的小孩已經上學了、某某誰又懷孕了、某朋友牽新車了、哪對情侶情人節過得如何，「原來我沒跟上的這些小事，與我無關，卻把時間放在這上面」。此外，原PO坦言除了少了社交媒體之間的比較與妒忌，自己的生活也變得更加規律，「或許這是長大，或許我是跟不上流行的老人了！自媒體這麼當紅的時代，我卻覺得回到自己主動去找有意義的時間運用，自在、成長許多！」

在貼文的最後，原PO透露自己未來偶爾還是會到IG更新狀況，因為自己的個性是喜歡分享生活的，「只是覺得這個狀態很好，不再被動吸取新知，而是更有效地運用自己寶貴的時間」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「我刪了FB，IG、Netflix、Dcard還在努力戒」、「因為開始準備國考的關係，也漸漸不看IG，發現時間真的多很多」、「不用IG之後，覺得生活變得很輕鬆，那種來自他人眼光的焦慮消失了」、「主要是看自己克不克制的住吧，我沒有刪IG，但是我都忍住不去看」、「IG滑多了真的會越來越焦慮」。

另外，也有網友持不同看法，「其實IG也可以拿來關注時事，也可以知道世界其他地方發生了什麼，但也很恭喜妳發現了不同的生活模式」、「其實IG不錯的，不要讓現實的人追蹤妳，也不要讓別人知道妳的帳號，追蹤一些正向的偶像、藝術、時事、理財、美食，善用這些工具，其實妳不會社群焦慮」、「社群媒體沒有好壞，是看使用者如何使用，追蹤什麼也是自己選擇的呀」。

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