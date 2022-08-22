元宇宙一路被質疑 祖克柏允諾VR平台「Horizon Worlds」畫面會更逼真

近期宣佈於法國、西班牙推出其虛擬實境平台Horizon Worlds，同時張貼相關圖像內容後，因其畫面表現與當前市場預期落差過大，因此引發不少批評與嘲諷，因此Meta執行長Mark Zuckerberg（馬克祖克柏）承諾後續實際應用版本將會有更好畫面表現。

依照Mark Zuckerberg說明，先前張貼以其虛擬分身與法國著名地標艾菲爾鐵塔，以及西班牙聖家堂的合影，其實是在倉促情況下完成，強調實際在Horizon Worlds服務平台下的畫面表現會更好，並且提供更細緻、擬真的畫面作為「佐證」。

不過，目前Horizon Worlds給人的印象，其實並沒有到極為細緻的表現，因此Meta強調在元宇宙佈局的發展也受到不少質疑，甚至認為數十億美元資金的投資有可能化為泡影。

事實上，除了Meta的元宇宙發展受質疑，目前市場許多與元宇宙發展相關技術也是被人質疑能否順利成功，或是僅淪為發展趨勢中的一個話題，最終卻無法成為主流技術，就好比過往一度走紅的裸視3D技術應用，目前在市場中幾乎已經沒有相關技術應用產品，就連當初將裸視3D技術應用在Nintendo 3DS的任天堂，最後也捨棄使用此項技術。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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