快訊

新加坡疫情趨緩！戴口罩規定將「大幅放寬」 僅這兩處須佩戴

墾丁國際級沙灘醜態難看 導遊說重話 營運新規救負評

詐團要成功撈金有3部曲 被害人家屬付贖成另類商機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

元宇宙一路被質疑 祖克柏允諾VR平台「Horizon Worlds」畫面會更逼真

聯合新聞網／ 楊又肇

近期宣佈於法國西班牙推出其虛擬實境平台Horizon Worlds，同時張貼相關圖像內容後，因其畫面表現與當前市場預期落差過大，因此引發不少批評與嘲諷，因此Meta執行長Mark Zuckerberg（馬克祖克柏）承諾後續實際應用版本將會有更好畫面表現。

依照Mark Zuckerberg說明，先前張貼以其虛擬分身與法國著名地標艾菲爾鐵塔，以及西班牙聖家堂的合影，其實是在倉促情況下完成，強調實際在Horizon Worlds服務平台下的畫面表現會更好，並且提供更細緻、擬真的畫面作為「佐證」。

不過，目前Horizon Worlds給人的印象，其實並沒有到極為細緻的表現，因此Meta強調在元宇宙佈局的發展也受到不少質疑，甚至認為數十億美元資金的投資有可能化為泡影。

事實上，除了Meta的元宇宙發展受質疑，目前市場許多與元宇宙發展相關技術也是被人質疑能否順利成功，或是僅淪為發展趨勢中的一個話題，最終卻無法成為主流技術，就好比過往一度走紅的裸視3D技術應用，目前在市場中幾乎已經沒有相關技術應用產品，就連當初將裸視3D技術應用在Nintendo 3DS的任天堂，最後也捨棄使用此項技術。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

法國 西班牙 Zuckerberg

延伸閱讀

進入元宇宙！嘉市光織影舞開幕 每晚都有光影秀

中職／羅力參與的最後主題日 宇宙悍將、勇士首度聯名

驚人元宇宙「美學」！祖克柏秀VR自拍 被酸比16年前Wii畫質還醜

Meta在台首推元宇宙培訓學院 培育AR創作者

相關新聞

有鬼！YouTube莫名有怪怪瀏覽紀錄 3動作化解危機

前陣子在滑 PTT 和 Dcard 時就看到有網友分享自己的 YouTube 出現奇怪的瀏覽紀錄，像是根本沒看過的影片會瞬間出現在 YouTube 媒體庫的觀看紀錄中，而且洗版速度超快，大概兩分鐘就看完一部新影片這樣，本來以為只是曇花一現，沒想到身邊的朋友最近也發生 YouTube 瀏覽紀錄異常的事件！來看看目前可以如何預防這種怪事發生。

驚人元宇宙「美學」！祖克柏秀VR自拍 被酸比16年前Wii畫質還醜

元宇宙的「美學」就長這樣嗎？日前臉書（Facebook）創辦人馬克祖克柏（Mark Elliot Zuckerberg）開心分享自己在Meta VR平台「Horizon Worlds（Horizon世界）」元宇宙自拍照，引來網友大酸「砸100億美元（約台幣3011億元）的畫質就這樣？」再讓祖克柏回應此事。

遊戲搬上電影！Sony將拍《Days Gone》真人版 末日感十足

Deadline網站取得消息指出，Sony旗下PlayStation Productions正與位於美國俄勒岡州波特蘭的影片製作業者Vendetta Productions合作，預計拍攝《Days Gone》改編真人電影，並且將由曾演出《古戰場傳奇》的男星Sam Heughan擔任主角，劇本則由曾獲奧斯卡提名編劇，過去撰寫《X戰警：第一戰》、《型男飛行日誌》等電影劇本的Sheldon Turner負責。

元宇宙一路被質疑 祖克柏允諾VR平台「Horizon Worlds」畫面會更逼真

近期宣佈於法國、西班牙推出其虛擬實境平台Horizon Worlds，同時張貼相關圖像內容後，因其畫面表現與當前市場預期落差過大，因此引發不少批評與嘲諷，因此Meta執行長Mark Zuckerberg（馬克祖克柏）承諾後續實際應用版本將會有更好畫面表現。

還想奮力一搏？Netflix將打造自有雲端串流遊戲服務

相關消息指稱，Netflix除了持續佈局手機遊戲市場，似乎還準備打造自有雲端串流遊戲服務。

任天堂縮減Nintendo Switch盒裝20% 單次運量能「送更多台」

日經新聞報導指出，任天堂計畫將Nintendo Switch主機盒裝尺寸進行縮減，同時縮減幅度達20%，藉此縮減原本盒裝大小佔據空間，進而讓原本貨運空間可以放下更多台Nintendo Switch，藉此提高單次運送時的貨量。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。