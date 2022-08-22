遊戲搬上電影！Sony將拍《Days Gone》真人版 末日感十足
Deadline網站取得消息指出，Sony旗下PlayStation Productions正與位於美國俄勒岡州波特蘭的影片製作業者Vendetta Productions合作，預計拍攝《Days Gone》改編真人電影，並且將由曾演出《古戰場傳奇》的男星Sam Heughan擔任主角，劇本則由曾獲奧斯卡提名編劇，過去撰寫《X戰警：第一戰》、《型男飛行日誌》等電影劇本的Sheldon Turner負責。
目前還無法確認以《Days Gone》為基礎的改編真人電影具體細節，但相關消息表示將會以遊戲內容作為主軸，並且重現遊戲中的末日故事。
《Days Gone》在2019年4月推出，更在去年推出Windows PC版本，本身採開放世界形式遊玩，內容以位於美國西北部的俄勒岡州、各處面臨因疫情產生「異變者」侵襲的末日世界為背景，玩家扮演曾為法外之徒的賞金獵人Deacon St.John，不僅要在末日世界設法生存，同時也將尋找原本以為已經過世的妻子。
除了《Days Gone》，Sony先前也已經拍攝《秘境探險》改編真人電影，並且由Tom Holland飾演主角Nathan Drake，而電影上映後，已經在全球市場累積超過4億美元票房。而Sony目前也著手拍攝《最後生還者》改編真人影集，同時也計畫拍攝《跑車浪漫旅》改編電影，期望藉由遊戲改編作品吸引更多人觀看，並且擴展遊戲衍生內容市場效益。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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