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驚人元宇宙「美學」！祖克柏秀VR自拍 被酸比16年前Wii畫質還醜

聯合新聞網／ 綜合報導
臉書創辦人馬克祖克柏日前分享元宇宙自拍照，被網友直呼好驚人。（翻攝自Mark Zuckerberg臉書）
臉書創辦人馬克祖克柏日前分享元宇宙自拍照，被網友直呼好驚人。（翻攝自Mark Zuckerberg臉書）

元宇宙的「美學」就長這樣嗎？日前臉書（Facebook）創辦人馬克祖克柏（Mark Elliot Zuckerberg）開心分享自己在Meta VR平台「Horizon Worlds（Horizon世界）」元宇宙自拍照，引來網友大酸「砸100億美元（約台幣3011億元）的畫質就這樣？」再讓祖克柏回應此事。

外媒報導，馬克祖克柏去年將Facebook改成為Meta，並投入約台幣3011億元發展元宇宙，建立Meta VR平台「Horizon Worlds」的虛擬空間，玩家可在此互相聊天、玩遊戲和探索，目前開放美國、加拿大、英國、愛爾蘭、冰島，及最新的法國與西班牙18歲以上的玩家註冊。不過該平台先前引起種族歧視和疑似性侵問題，引起極大爭議。

祖克柏日前為了慶祝「Horizon Worlds」進軍歐洲市場，開心地在臉書Po出在法國艾菲爾鐵塔前的「元宇宙自拍照」，但畫質相當粗糙、表情也極度不自然，讓許多人不敢相信是真的，虛擬角色引來網友批評「砸100億美元（約台幣3011億元）的畫質就這樣？」、「他在《瑪利歐賽車8》看過『巴黎兜風』（賽道）嗎？」更有人表示比16年前任天堂主機Wii裡頭可客製化卡通化身「Mii」還醜。

馬克祖克柏在法國艾菲爾鐵塔前的「元宇宙自拍照」，畫質相當粗糙，還有網友問「他在《瑪利歐賽車8》看過『巴黎兜風』（賽道）嗎？」（翻攝自Mark Zuckerberg臉書）
馬克祖克柏在法國艾菲爾鐵塔前的「元宇宙自拍照」，畫質相當粗糙，還有網友問「他在《瑪利歐賽車8》看過『巴黎兜風』（賽道）嗎？」（翻攝自Mark Zuckerberg臉書）

16年前Wii的Mii channel可以打造自己的個人獨特模樣，畫質和現在的「Horizon Worlds」似乎沒有差很多。（翻攝自維基百科）
16年前Wii的Mii channel可以打造自己的個人獨特模樣，畫質和現在的「Horizon Worlds」似乎沒有差很多。（翻攝自維基百科）

臉書創辦人馬克祖克柏日前分享元宇宙自拍照，被網友直呼好驚人。（翻攝自Mark Zuckerberg臉書）
臉書創辦人馬克祖克柏日前分享元宇宙自拍照，被網友直呼好驚人。（翻攝自Mark Zuckerberg臉書）

祖克柏面對幾乎一面倒地批評「元宇宙美學」，又在臉書回應此事，致歉先前照片有點單調並不惹人喜歡，並秀出更精緻的頭像與戶外場景，表示「Horizon Worlds」進步神速，除了有引以為傲的VR頭戴裝置外，未來會在畫質與頭像上有重大更新。但新照片仍網友酸祖克柏的虛擬頭像太Young，但類似希臘廢墟的戶外場景照卻很貼進現實，兩者差很大讓他直呼「這是故意的嗎？」

馬克祖克柏事後再Po出更精緻一點的自拍照與戶外場景，表達「Horizon Worlds」未來有更多重大更新。（翻攝自Mark Zuckerberg臉書）
馬克祖克柏事後再Po出更精緻一點的自拍照與戶外場景，表達「Horizon Worlds」未來有更多重大更新。（翻攝自Mark Zuckerberg臉書）

元宇宙平台「Horizon Worlds」也曾分享平台裡的照片，畫質也一樣「驚人」（翻攝自Horizon Worlds臉書）
元宇宙平台「Horizon Worlds」也曾分享平台裡的照片，畫質也一樣「驚人」（翻攝自Horizon Worlds臉書）

祖克柏 自拍

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