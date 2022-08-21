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還想奮力一搏？Netflix將打造自有雲端串流遊戲服務

聯合新聞網／ 楊又肇

相關消息指稱，Netflix除了持續佈局手機遊戲市場，似乎還準備打造自有雲端串流遊戲服務。

從Netflix近期釋出職缺，其中技能部分要求有Unity、Unreal Engine應用開發經驗，同時也提及預計打造的雲端串流遊戲服務，而目前開出職缺將負責遊戲內容串流渲染處理工作，並且協助打造相關工具資源，讓開發者能順利將遊戲內容放上Netflix提供的雲端串流遊戲服務。

不過，Netflix目前尚未透露是否著手準備打造自有雲端串流遊戲服務，但從近期宣佈與微軟深度合作情況來看，或許代表Netflix也將藉由微軟提供技術打造自有雲端串流遊戲服務。

而從Netflix已經在全球各地設置串流伺服器，藉此支撐龐大串流影音服務觀看流量，因此用於串流遊戲服務應該也相當足夠，預期也能透過此項服務增加更多用戶人數。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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