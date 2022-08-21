任天堂縮減Nintendo Switch盒裝20% 單次運量能「送更多台」

日經新聞報導指出，任天堂計畫將Nintendo Switch主機盒裝尺寸進行縮減，同時縮減幅度達20%，藉此縮減原本盒裝大小佔據空間，進而讓原本貨運空間可以放下更多台Nintendo Switch，藉此提高單次運送時的貨量。

當然，如果對比目前蘋果、三星等業者透過去除提供原廠耳機、充電配件，藉此讓盒裝尺寸大幅縮減的做法，顯然也能讓任天堂在整體出貨運量過程降低碳排放量。

但以任天堂這樣的做法背後，實際上主要是為了精簡貨品運輸時的成本，藉此抵銷目前因為零件短缺、通膨因素等影響下產生的成本，同時也能達成先前表示不會調漲主機價格的承諾。

另一方面，藉由降低主機盒裝尺寸，讓單次貨運量增加，對任天堂而言，其實也能加快將貨品運輸到全球各地的速度，並且能讓Nintendo Switch在更多通路上架銷售。

其實任天堂過去就已經在Nintendo Switch OLED機種採用較小的盒裝設計，此次主要是針對標準版Nintendo Switch的盒裝尺寸做調整，更早之前也曾針對Nintendo 3DS原廠盒裝進行縮減，藉此讓貨品單次運送量增加，並且降低整體運送成本。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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